於今年5月20日蔡英文總統第二任期才接手金管會主委的黃天牧，在上任的第一場記者會時，承諾將在8月底前提出可讓金融發展「長治久安」的六大興利方案。其中，針對「金融科技發展路徑圖」的方案，黃主委果然劍及履及的在6月份，先後舉辦了兩場金融科技座談會，分別邀請金融科技新創業者，及各金融實體機構負責人與會。黃主委並在會中強調，科技及金融業者的聲音，金管會都會傾聽，在經過篩選後將納入未來的政策方向。

容或是受到黃主委不預設立場虛心傾聽的激勵，果然引發與會業者的大鳴大放。除了各就本業經營發展所面臨的困境提出建言之外，更為引人矚目的，則是針對台灣發展金融科技的議題，呈現出金融科技新創業者，與實體金融機構業者，兩者之間立場互異的現象。

先是在6月17日的第一場座談會中，與會的台灣金融科技董事長王可言，就在檢討台灣推動金融科技邁入第五年，但成績並不如預期時，指出其中的癥結，一個是台灣的金融監理法規為正面表列，匡限了諸如區塊鏈等新金融科技的發展。然而如區塊鏈其實是可以在雲端跨國進行，從而區塊鏈金融科技跨國業者，其實不必在台灣設立分行就可以進來執行業務，讓金管會很難監理，而當金融服務自主權不在本土公司手中，則將會影響台灣金融市場的穩定。

王可言所提的另一個癥結，則是直指既有的金融業者其實是視金融科技業者為競爭者，在透過各種方式泥阻金融科技業者的發展空間下，從而導致台灣整體的金融科技發展進步不大，甚至「算是落後」。

在金融科技新興業者表述他們過去五年發展所受到的匡限之後，緊接著在6月29日的第二場座談會中，國泰金控總經理李長庚也直白的指出，在發展金融科技與開放銀行資料的趨勢下，已經出現大家都在搶銀行（的客戶）的現象。接著進一步發出不平之鳴，指出新創、科技大廠搶銀行客戶資料都不受法規限制，但既有的實體金融業卻要受到法規的層層制約。李長庚因此語重心長的呼籲，金管會應鬆綁既有的相關法規之要求。

歸納這兩個場次的座談，針對如何加速推動台灣金融科技的發展，新創業者與既有實體業者之間，各自從本位的角度和立場提出建言，不論是視對方為競爭者，或是怪罪於法律規範立足點的不平等，其實共同的心聲就是寄望金管會加速與擴大既有法規的鬆綁。

新、舊金融業者這種由衷之言，讓黃天牧主委也心有戚戚焉，因此在29日主持完第二場金融科技發展座談會後，也就感性的說：「我真的覺得時不我與，台灣（發展金融科技）被期待很深，可是我們的進展仍有很多空間可努力。」

解讀黃主委「時不我與」的說辭，一方面顯示他的勇於擔責，認同台灣在發展金融科技的進度其實並不如外界期待，進而表示今後必須要趕進度。但另一方面則也流露出他的無力感。事實上，加速推動金融科技化，金管會固然是責無旁貸，但不論是業者所期待的鬆綁法規，建立金融創新的容錯機制、建立金融業開放資料共享的時間表等，正如參與第一次座談的台灣金融科技協會理事長蔡玉玲所提，金融科技發展常花很多時間在跨部會協調，因而期待金管會能夠出面協助排除障礙。但不只跨部會協調效率不彰是金管會深有同感卻又無奈的痛點，兩次座談會中，不同性質的新、舊金融業者之間也相互視對方為競爭者，因而各自提出對己方有利的建言，但卻可能讓金管會陷入「順了姑意逆嫂意」的兩難局中。也就難怪黃天牧主委會有感而發的擔心，台灣的金融科技發展，會是「時不我與」了！

沒有錯，網路時代降臨，其無國界的特性，讓各國的政府治理陷入前所未見的困境。前網路時代，各國可以關起門來自掃門前雪，只要法制健全即可獨善己身。但是隨著網路科技的不斷演進，新科技所帶來顛覆性創新，讓原先再怎麼完備的法律規範，也變得漏洞百出。今天傳統金融業者所面臨的金融科技化的挑戰，前車之鑑其實就是傳統媒體在面臨網路社群媒體的衝擊後，所受的影響已經是不堪回首。因此，除了寄望金管會加快建構出台灣金融科技發展的路徑圖之外，傳統實體業者與科技新創業者之間更應跳脫零和競爭的思維，主動進行新舊之間的有機整合。否則，即使任何一方壓倒對方，面對侵門踏戶的跨國金融科技巨鱷，任何一方其實全都是輸家！