最近台灣在外交上有一些新發展，包括將在索馬利蘭設立具官方性質的代表處，恢復設立駐關島辦事處，以及美國將制定「台灣防衛法」等，令人目不暇給。

位於非洲亞丁灣南面的索馬利蘭共和國，靠近戰略要地曼德海峽，1991年趁索馬利亞內戰而獨立，人均只有600美元，是世界上最貧困的國家之一，其貨幣索馬利蘭也不是國際間認可的貨幣。因世界各國均顧及與索馬利亞的關係，都接受索馬利蘭是索馬利亞一部分的政策，但事實上索馬利蘭仍是一個獨立的政治實體，卻未獲得任何一國承認，也非聯合國成員，但索馬利蘭仍在中國大陸、美國與德國等20國設置代表處。但由於台灣和該國是非正式邦交關係，我方使用的名稱是「台灣代表處」，看似有所突破，但這只會產生一些表面效果，結果卻可能得不償失。

因為索馬利蘭和台灣毫無經貿利益可言，就算索國的戰略地位重要，我方也因鞭長莫及而難以利用。再者，索國也非聯合國會員，難替我國在國際上發聲。況且對方與我建立關係，難道不會向我方索取金援？所以，索馬利蘭案雖不能說是飢不擇食的外交抉擇，但注定是個賠本生意，政府應三思。

至於台灣將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，未來台灣在美國的駐館處數量將增至13個，這要比大陸的1個大使館加上5個總領事館還要多上1倍，可說是美方積極拉攏台灣的進一步表現。關島不到600平方公里，但軍事意義重大，全島約有1/3都是軍事基地，包括海、空軍基地和軍火庫等。近來時常可見美軍機艦頻頻從關島出發前往台海等地活動，因而我關島辦事處將能更進一步與美方進行軍事連結。

與此相關的，就是美國聯邦參議員霍利提出「台灣防衛法」，日前眾議員蓋拉格在眾院也提出同一版本草案，進展甚速，目的就是要確保美國履行《台灣關係法》的義務，維持美軍阻止大陸對台灣造成既成事實的能力。

近來美方對於台灣的支持不遺餘力，除機艦頻繁繞台之外，川普總統已簽署《台北法案》，要保障台灣的邦交國不生變，而去年生效的《台灣保證法》還牽涉到台美軍事演訓事務，甚至美方將提供台灣核子防護傘，對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力防空戰力。今年520蔡英文總統就職時，美國國務卿蓬佩奧也在正式管道上發布祝賀文，等於形式上承認中華民國，致使美方長年主張的「一中政策」已被破壞殆盡。

易言之，台美已建立了準外交關係，這對大陸強加了極大的壓力，一旦壓力爆鍋，台灣必將首當其衝，這難道不令人憂心？

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）