日本、歐盟等國家及組織最近陸續開放邊境，將中國大陸列進開放名單，卻沒有把台灣納入，讓自認為是「防疫模範」的民進黨政府、中央疫情指揮中心有點落寞。其實，在世界各國疫情仍在，病毒隨時可能捲土重來的時刻，這樣的情況，不能算是壞事。

讓人比較擔心的是，一向擁抱美國大腿，唯美國是諾的民進黨政府，在面對川普政府可能的開放邊界要求時，是不是能堅守防疫專業，維護我們國家的利益及國人的健康，對疫情仍在大爆發的美國說不。

「新冠疫情」爆發以來，民進黨政府花了不少錢，做了不少「台灣是防疫資優生」的宣傳，還到處打「Taiwan Can Help」的廣告，向全世界宣傳台灣的防疫能耐及成績。當然，也把外銷轉內銷。

可是自爽沒什麼用，還是得獲得國際認同才真切。很殘酷的，日本、歐盟各國宣布7月1日逐步開放國境以來，我們政府認為疫情不實的中國大陸，都被人家列入開放名單，偏偏自認為防疫成效第一的我們被排除在外，讓疫情指揮中心情何以堪。

人家為什麼如此待我？我們政府認為是我們國家對於他們沒有開放邊境，「沒有互惠」的關係，也有人覺得是「一個中國」的外交及政治因素導致。當然，也有很多人認為，很可能與我們沒有全民普篩疫病，或者我們的「疫情不實」有關。

說到台灣的疫情究竟有沒有「反應真實」，社會上質疑的聲音相當多。這原因主要在於，台灣有許多異於其他國家的「無確診奇蹟或傳奇」。如果不是因為「上帝是台灣人」，特別眷顧我們，否則實在難以解釋。

今年2月間，韓國大邱一名婦人感染新冠病毒之後，就因為她趴趴走，又參加了「新天地教會」的活動，導致韓國疫情大爆發，一下子就確診了4000多例。今年1月底，就因為香港一名染上病毒的老人，坐上了「鑽石公主號」郵輪，最後讓這艘郵輪上的700多名乘客及船員也感染病毒。

台灣很特別，不會發生這樣的事。已經有人染上病毒的「鑽石公主號」郵輪，於1月31日靠泊基隆港，船上逾2000名旅客入境，足跡踏遍北北基50多處景點，結果，這些遊客所經之處，居然都沒有傳出台灣居民染病確診。

今年1月，一名染病的台商回到高雄，沒有戴口罩到處趴趴走，還到男女擁擠、親密接觸的舞廳玩樂，弄得大家都很緊張。沒想到，他所經之處，幾乎也都沒有傳出什麼集體感染的狀況。

至於海軍敦睦艦隊的事，更神奇。有好幾位確診的官兵，確確實實和家人親密互動，甚至有幾個人還和女朋友開房間，結果呢，他們這些女朋友奇蹟似的，都沒有傳出被感染。

日前，一名在台灣南部待了幾個月的日本女學生，從台灣回到日本，被日本驗出身上有新冠病毒。這雖然讓我們疫情指揮中心很緊張，但到現在，南台灣也沒有傳出任何感染的事。

以台灣這個極度八卦的社會，我相信，台灣只要有任何人染病送醫隔離，誰都瞞不住。所以，我比較不相信官方隱瞞疫情的說法，我倒是相信，上帝神明是台灣人，特別眷顧台灣。

但神助也必須自助。面臨一些國家逐步開放邊境的時候，尤其是美國，我們政府必須謹慎應對。絕對不能因為要「突破外交困境」，而讓外國的病毒有絲毫機會「突破進台灣」。