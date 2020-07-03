7月4日是美國國慶，今年美國過生日一點都快樂不起來。

川普原來計畫到紐澤西州打高爾夫球度假，臨時決定留在DC「保護歷史人物雕像」。他剛剛簽署總統行政令，禁止拆毀紀念雕像、紀念碑，違反者將長期監禁。不過，沒幾個人相信執法機關會真的執行。

美國「反歧視」風潮下，許多歷史性雕像與紀念碑被破壞，甚至拒絕唱國歌。國歌歌詞作者弗朗西斯科‧斯科特‧基因為當年蓄奴，他矗立在舊金山的紀念雕像已被拆毀，媒體正熱烈討論用什麼歌替代「星條旗之歌」，成為新國歌。

川普執政4年，搞壞了對外關係，內政也一團糟，社會分裂愈來愈尖銳，經濟原本靠減稅與撒幣營造出榮景，新冠疫情卻揭穿繁榮表象，失業率暴增。

美陸關係也瀕臨崩盤，《香港國安法》將檢驗美國實力，能否繼續在東亞扮演單一強權角色。目前看來，非常挑戰。

聯合國人權理事會討論《香港國安法》，其中27國敦促中國收回，卻有53個國家發表聲明，聲稱不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》重要原則，各國有權立法維護國家安全，歡迎中國通過《香港國安法》。當然，要求中國收回的，都是西方體制下的高度開發國家，支持大陸的則多屬於亞、非、中東、中南美洲的落後國家，此回合美陸競爭算是不輸不贏。

俄國沒有支持中國，印度也沒有站美國這邊，東歐、上合組織、南美國家則多保持中立，但如果要他們選邊，以這些國家近年外交動向，美國恐怕爭取不到一半，對現在的全球唯一霸主而言，情勢不妙。

香港的開放與繁榮對世界非常重要，香港是中美戰略鬥爭接觸點，美國國力固然衰退，軍力依然超強，中國正在崛起，卻處在轉型關鍵期，需要更長時間繼續改革開放，這要看兩個國家的集體智慧了。