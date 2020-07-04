年初以來，新冠肺炎疫情衝擊各行業，為提振經濟政府發行「振興三倍券」，刺激經濟、帶動各產業復甦此舉立意良善，且適用範圍涵跨醫療機構，如掛號費、住院費等皆可使用。

從醫療經濟學觀點來看，醫療行為一般區分為「必需性醫療」及「選擇性醫療」。必需性醫療即為平日民眾所認知的門診及住院手術等疾病治療照護，受限於健康保險制度價格彈性低；反觀選擇性醫療像是健康檢查、醫學美容等因非屬緊急必需，所以價格彈性高。本次振興券被允許使用於醫療機構本屬美意，但必要性醫療價格彈性低，難以達到振興券刺激消費目的，若能將振興券的使用結合選擇性醫療，透過醫療行銷法令鬆綁，以優惠折扣方式鼓勵民眾健康的健康自己救，到醫療院所做健康檢查、美容醫學等價格彈性高的醫療項目，這樣才能達成在健康產業上振興經濟的效果。

檢視當前醫療法規，《醫療法》第61條規範醫療機構不得以折扣、付款優惠等方式招攬病人，政府對醫療服務的宣傳行銷限制多，包含健康檢查及醫學美容也同樣納入在規範之中，筆者認為醫療行銷法令不合時宜，若是單純針對醫療必需項目限制廣告行銷，避免產生鼓勵民眾過度醫療、造成資源浪費，當然有其必要性，但對於促進健康檢查、美容醫學選擇性醫療，建議應適度放寬。

為何需針對此二項目放寬標準呢？因為醫療機構透過適當的醫療行銷，鼓勵民眾在沒有疾病徵狀時就前往醫療院所健康檢查，可以早期發現疾病早期接受治療，相對減少對健保醫療資源的使用，降低國家醫療支出，可謂一舉二得。因此，這次政府發行振興券可使用於醫療院所的政策美意，應同時檢視醫療法中不合時宜的醫療行銷法規，放寬促進健康檢查及美容醫學等選擇性醫療價格彈性高的醫療服務，適度鬆綁，讓醫療機構可以透過優惠折扣等方式，鼓勵民眾對自身健康的重視，定期安排健康檢查，減輕健保及醫療資源使用，以利國家及民眾個人。

疫情趨緩後，振興經濟、復甦民生乃當務之急，政府發行振興三倍券目的在鼓勵民眾消費，活絡市場經濟、擴大台灣內需市場，找回民眾的消費信心，從飯店餐飲到各行各業，無不使出各式奇招祭出優惠方案，擴大振興券經濟效益，當然健康醫療產業也不能缺席，若能趁此機會放寬《醫療法》對促進健康檢查及美容醫學等選擇性醫療的行銷限制，才能真正發揮振興券提振經濟的效益與目標。

（作者為新光醫院行政副院長）