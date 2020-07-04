大陸東南衛視的記者，因為違反了「從事與許可目的不符之活動」條文，被驅逐出境，顯然這又是民進黨「反中」心態下的一次操作，而蘇貞昌的一句「剛好而已」，不僅僅企圖迎合民粹，更暴露了民進黨有意藉此箝制言論自由徵兆。

大陸新聞記者來台採訪新聞，由於兩岸政治上的對立，當然不免與台灣的政治趨向不同，絕不可能和台灣許多傳媒一般，盡是歌功頌德，只要不涉及國安問題，都和台灣部分異議的聲音一樣，必須獲得言論自由的保障，這才是台灣真正的民主自由精神。

明眼人都能看穿，民進黨所援用的理由根本不能成立，畢竟，所謂有「攝影棚」、「主持節目」，都只不過是採訪新聞的手段而已，這不僅是大陸記者，也是幾乎所有傳媒的通例，如何就違反了「許可目的」？事實上，大陸記者所製播的新聞節目，受眾是大陸人士，兩岸迄今政治問題始終在糾葛之中，既然開放大陸記者來台，類似此種觀點上的歧異，是早該料想得到的，豈能昨非而今是，必欲強人就範？

民進黨對東南衛視記者的開刀，不過是在「殺雞儆猴」，不但是警告其他仍然在台活動的大陸傳媒，更是在警告台灣少數頗有異議的媒體與個人，如果膽敢非議或不迎合民進黨的政治觀點，隨時都有可能被加以禁抑或論罪，而蘇貞昌只須用「剛好而已」，就足以壓制所有的反側聲浪。

「剛好而已」，是句相當傲慢的詞語，與蘇貞昌霸道的行事風格完全吻合，是完全蔑視律法的心態，所謂「剛好」，就是「你活該如此」，而判定其「活該」與否，則純粹由蘇貞昌說了算，這是何等可怕的心態？

大陸的新聞節目在台灣的市場極小，相對於大陸以中央台為主的媒體，他們在台灣所製播的內容，反而更能夠貼近台灣人的心聲，使大陸的受眾能更察知台灣的具體情況，儘管可能會有若干難以避免的歧突之處，也未嘗不是一種良性的溝通，政府與其一味排拒，倒不如因勢利導。驅逐媒體記者，反而顯得其自信之不足，當然是最拙劣的手法。

然而，民進黨政府何以非出此不可？不但出此，更補上「剛好而已」的一刀，項莊舞劍，志在沛公，這是民進黨展現獨裁專制、塑造一言堂的初步行動，未來持異議聲音的媒體或個人恐怕就要噤若寒蟬，連發聲的管道都被剝奪殆盡了。

言論自由向來是過去民進黨所致力追求的目標，當然也應該是未來全力以赴的不變主張，可「剛好而已」，卻是完全背道而馳，台灣的民主，恐將回歸到戒嚴時期，大風常起於青萍之末，見微知著，勿謂言之而不預了。

（作者為國立台灣師範大學教授）