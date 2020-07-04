做監察委員要有敏銳的觀察力，要有保護人權的認知與決心，要熟知法令，要了解政府行政機制，要有體力上山下海巡察地方，要得肯得罪人，要耐得住寂寞。若要認真負責做監察委員，要放下許多先前的工作、職務，要撇棄許多老交情，要變成鐵血無情的人。陶百川先生說監察委員要做得「六親斷，故交絕」。監察委員不是閒差，不是輕鬆的好職務。

就因為對監察委員的專業與操守，有那麼高的期待與要求，所以每一屆的監委提名都會有極大的注目。立法院歷屆也都會開放投票，讓一些不合期待的提名被自然淘汰。

依《監察院國家人權委員組織法》的規定，監察委員中要有7位對人權議題及保護有專門研究或貢獻，聲譽卓著者；或具與促進及保障人權有關之公民團體實務經驗，著有聲望的候選人。對參與公民團體實務經驗，不同於參與社會運動。人權委員提名中，率多社團熱中分子，是否符合人權之保障之意旨，實生疑問。這樣提名通過後的人權委員能夠照顧全面的人權話題？還是繼續執著於一己熱中的偏狹社運標的？立法諸公大鬧譁眾，對被提名人之能力，幾乎無人關心。

蔡英文連任成功，即已跛腳。民進黨內部點火，發動激烈黨爭，已經上了檯面。精挑細選監察院長提名陳菊，是民進黨的「絕好」策略。陳菊有什麼優缺點，民進黨內比誰都清楚。是利用監察委員這麼一個立意涓潔的職務，「臭」他一頓 ？還是利用監察院這個政治絕緣體，將他「關」起來，隔絕於政黨派系之外？

立法院在會期之中，沒什麼大事，卻在會期之外，另外領取高額加班會議費用加開臨時會。短短十幾天，卻要處理《農田水利法》修法草案、《國民參與刑事審判法》草案、前瞻二期預算案、考試院、國家通訊傳播委員人事同意權案，以及監察院人事同意權案。這些議題都是必須詳加討論的重要議題，但至今卻都沒有民意共識，民進黨卻一意要倚仗人數，逕行暴力表決。國民黨幾乎只關注陳菊一人。甚至為此，主張廢除監察院。是個案人選的問題，不是制度的問題；鞋不合腳，削腳何用？

國家憲政機關的存廢，牽涉多少法政理論與實務經驗。如今又瞎又聾的低能國民黨，完全失去了政治理想，沒有政治判斷的自信，沒有社會國家的前瞻眼界，也沒有瞭解社會輿情的分析能力。竟為了情緒的反彈，可以在立法院臨時會上，主張廢除五院中的兩院，令人驚訝。一位知名憲政權威學者聞言大罵，「國民黨立委若想抓住觀眾眼球，不如脫光裸奔，還是比較有吸收選票的效果。」

獨霸專斷的民進黨也好，無能顢頇的國民黨也好，只要罔顧民意，就是暴虐之徒。在政治狂熱冷卻之後，你們還會有一點良心面對自己嗎？

（作者為中國文化大學法律研究所教授、第四屆監察委員）