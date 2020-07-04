振興三倍券自開放設定以來，數位綁定的比例超乎預期的低，讓政府可能得再砸上億元補印實體券。為何民眾會棄數位、選紙本？其關鍵就在於所謂的數位券，其實是要「花5000才能賺2000」，但魔鬼藏在細節中，政院始終沒對百姓說實話，如今真相漸漸大白，才讓多數人寧可多跑一趟，也不願吃悶虧。

從酷碰券到三倍券，政院對於如何發放紓困金的思考重點之一，就是企圖藉此機會推廣行動支付。因此，自從敲定三倍券政策後，行政部門花了大量時間，召集銀行、信用卡、行動支付業者，要求給予領取數位券的用戶更多回饋。

只是，拿慣算盤的金融業者當然不是吃素的，要給優惠雖然沒問題，但也設下重重關卡，無論是限時綁定、限量優惠，還是辦新卡才給優惠，說穿了，就是要有利可圖才願意配合政策。

業者在商言商，當然是天經地義。但讓政府顯得為德不卒的是，所謂的三倍券，明明是讓民眾「花1000賺2000」，但若選擇數位綁定，卻是得「先花3000」，事後銀行才會將2000撥入信用卡的帳上；而這筆錢，還得等到消費者再花2000才能銷帳。一來一回，就是「花5000賺2000」的概念，不曉得政府是真沒發現，還是刻意隱瞞。

所以，為何綁定數位券的比例會持續下降，恐怕就是愈來愈多人發現一旦選錯領取方式，將得花5倍的成本才能享受「德政」，當然是敬謝不敏。

行政院對紓困振興政策的思維，不僅已因謹小慎微的問題，多次錯過發放好時機；如今還頻頻出現錙銖必較、與民爭利的怪現象，不僅得讓國庫多支付上億元加印紙本券，振興效果勢必也將大打折扣。