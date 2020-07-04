瑞士洛桑國際管理及發展學院（IMD），發表2020世界競爭力評比，台灣在63個受評比對象中排名11，緊追美國之後，亞太區位居第3，僅次於新加坡、香港，大幅領先大陸、韓國和日本，比去年進步5名，也是2016年以來最佳名次。國發會主委龔明鑫很高興，認為政府這幾年努力已有成果；加上今年防疫得宜，固定投資、經濟成長率相較其他國家表現不錯，「明年逆轉趨勢有望延續」。

他指出，過去4年「外人直接投資」平均每年都超過百億美元，較馬政府第二任期增加一倍；離岸風電投資挹注下，投資增溫是台灣逆勢成長主因。在評比的四大項中，「政府效能」、「企業效能」和「基礎建設」都較前一年進步，但「經濟表現」稍微退步，主要是去年失業率較高，今年疫情控制得宜，雖失業率有所提高，但仍優於其他亞洲國家，明年排名應可再提升。

無法善用對岸做為腹地

競爭力進步值得欣慰，但我們得面對一個真相，競爭力評比只是一種手段，讓我們客觀檢視各種競爭條件，善用優勢、補足缺陷，以創造更優異的表現。評比排名與經濟實質表現未必同步，排名進步不表示經濟表現變好，更不表示人民日子過得更好。多年來我國各項競爭力評比，整體表現並不差，但經濟成長率始終在1～3%之間徘徊，只能算得上平庸，和亞洲另外3小龍新加坡、香港、韓國所得差距不僅未見縮小，反而逐漸擴大。

探究原因，與政府的決心和能力有關。台灣不少評比項目嚴重落後，政府卻沒有能力處理，甚至不願意面對。譬如：對貿易夥伴出口集中度、貿易條件、產業全球布局、外資的企業控制權、再生能源占需求比重等，在評比的83個經濟體中，台灣始終排在50名後。排在45～50名者則有：人口成長率、人才外流、吸引國外高階人才、城市生活成本、能源建設充足有效、教育支出占GDP比重、外人直接投資占GDP比重等。除「再生能源占需求比重」在政府努力下會有所改善之外，其他都是長年問題，政府再三宣示改善卻不見效果，目前也無積極作為，已成為台灣經濟進一步成長的罩門。

原因不難理解：依照「重力理論」，一個小型經濟體會和鄰近的經濟體有最密切的經濟互動，例如加拿大和墨西哥兩國對美國出口都高達8成，英國和愛爾蘭對歐盟出口也都在5成以上。兩岸不僅地理位置接近，更是同文同種，台灣對大陸出口卻只有4成，空有優良的競爭力，卻無法善用對岸使之成為台灣腹地，充分擴大市場來取得「規模經濟」。這問題在製造業較不嚴重，因為商品仍可透過無遠弗屆的出口，將全球當成市場腹地，且世界貿易組織也在防杜各國濫用貿易保護上做出了巨大貢獻。

但服務業出口卻有相當的困難，必須熟悉市場特性，甚至需要長期進駐據點，否則難以順利拓展業務。此外，服務市場經常受當地政府保護，而世貿組織對這些保護也相對缺乏規範，若非透過貿易協定諮商開放，經常被禁止進入或限制經營內涵。因此，若本地市場不大，廠商不敢大力投資，生產力就難以提升，這也造成台灣服務業少有國際知名品牌，來帶動產業發展。

降低貿易阻力擴大規模

這問題在兩岸關係惡化，未能簽署服務貿易協議，加上陸方杯葛我方和他國簽署貿易協定，無法進入許多國家服務市場之下，進一步惡化。例如，我國金融業在許多開發中國家具有優勢，卻未能獲得「市場准入」而走不出去，巨大資金閒置國內缺乏投資機會。服務業走不出國門，連帶影響年輕人的海外歷練機會，形成產業難以國際化的惡性循環；而在經濟占比最大的服務業難以提升產值之下，勞工薪資也難以提升。

龔明鑫主委對台灣經濟前景樂觀，的確，台灣資金充沛，短期經濟不會太差，國際爭力排名提升更是好消息，但都是靠過去40年累積的老本，眼前卻是內憂外患，危機重重。必須善用競爭力優勢，改善兩岸關係，努力和其他國家洽商貿易協定，降低貿易阻力，擴大貿易規模，經濟成長才能重返5～6%榮景，薪資才會有感提升。否則競爭力再好，也無濟於拉高經濟成長、解決低薪困境。