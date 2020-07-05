皇帝派人去接，就等於已經先認錯了，楊貴妃怎麼表示的呢？根據《舊唐書．楊貴妃傳》的記載，她回宮之後，「伏地謝罪」，也主動認錯。玄宗一看，這不是給我面子嗎？更加高興了，趕緊一把拉起來，安慰好半天。楊貴妃除了有堂哥之外，不是還有三個姊姊嗎？眼看著皇帝和妃子和好如初，第二天，這三個姊姊做為娘家人，趕緊跑來祝賀。玄宗一看更是高興得不得了。當即下令，賞賜楊貴妃的三個姊姊每年一百萬錢買脂粉。不光是娘家姊姊沾光，身邊的宦官也跟著沾光。按照《舊唐書》的記載，「帝驟賜左右不可貲」。頭一天看左右誰都不順眼，沒事就暴打一頓；今天倒好，看誰都高興，撒錢都撒到手軟了。

又把楊貴妃送回娘家

這還不算，楊貴妃不是因為皇帝整天從民間往宮裡海選美女才吃醋的嗎？玄宗也認識到自己的錯誤，從此痛改前非，眼睛只看貴妃一個人，再不拈花惹草了。按照《資治通鑑》的說法，就是「自是恩遇愈隆，後宮莫得進矣」。這一下，後宮裡其他的妃嬪可就倒楣了。本來，雖然後宮得寵比中彩票還難，但至少還有個盼頭。現在楊貴妃專寵，她們連希望都沒了。最可憐的是那些剛剛被花鳥使選進來的美人，連皇帝長什麼樣子都不知道，直接就給打發到各處行宮看房子去，一生再也沒有出頭之日。但是，楊貴妃也好，唐玄宗也好，他們可不管這些。對他們來說，這次吵架只是感情的一支催化劑罷了。兩個人吵架誰贏了？表面上看玄宗和妃子是對賠不是、平分秋色，但其實明眼人一眼就看出來了，是玄宗更離不開楊貴妃，面子也不要，錢也賞了，錯誤也改了。為了討妃子一笑，玄宗容易嗎？但是俗話說，好了傷疤忘了疼。四年之後，就是唐玄宗天寶九年（七五○年）的二月，玄宗又一次把楊貴妃給送回娘家。這又是怎麼回事呢？

虢國夫人奪愛？

對於這次事件，《資治通鑑》只寫了簡單的六個字：「楊貴妃復忤旨。」到底什麼才叫忤旨呢？有兩種說法。一種說法認為，這一次，不是唐玄宗花心，而是楊貴妃出軌了。怎麼回事呢？據《楊太真外傳》記載，說天寶九年二月的一天，楊貴妃偷偷地吹唐玄宗的大哥寧王的紫玉笛，被唐玄宗看見了。可能有人不明白，認為吹寧王的笛子沒什麼了不起的。其實，這吹笛子不過是古代人一種含蓄的

說法，它的真實意思就是楊貴妃和寧王的關係不尋常。關於這一點，唐朝詩人張祜寫得就更露骨了。他有一首詩叫《寧哥來》：「日映宮城霧半開，太真簾下畏人猜。黃翻綽指向西樹，不信寧哥回馬來。」什麼意思呢？霧氣濛濛的後宮裡，楊貴妃站在珠簾下想心事，但是又怕被人猜到。可是，愈怕人知道的事情愈瞞不住。這時候，一個宮裡的小丑黃翻綽就跟楊貴妃開玩笑，往西邊一指，說：寧王來了！楊貴妃雖然不信，但是還是忍不住往西邊看，寧哥是不是真的又回來了。要知道，寧王李憲可是唐玄宗的大哥，要是愛妃和他有染，唐玄宗當然無法忍受。但是，這件事是不是真的呢？根本不可能。為什麼呢？因為到天寶九年的時候，寧王李憲已經死了十年。寧王是開元二十九年年底去世的，楊貴妃的前夫壽王李瑁小的時候曾經被寧王撫養，所以李瑁還特地打報告要求給寧王服喪。這些都是有據可查的信史。現在，時隔十年，楊貴妃怎麼會跟一個死人有染呢？

這種解釋不可能，還有別的解釋嗎？另外一種說法認為，這次楊貴妃忤旨，純粹是她姊姊惹的禍。楊貴妃不是有三個姊姊嗎？個個長得美豔絕倫，可惜沒有妹妹這樣的好運氣，都年紀輕輕就嫁了人，又年紀輕輕就守寡。楊貴妃得寵之後，可憐三個姊姊，就把她們接到長安來。唐玄宗不是寵愛楊貴妃嗎？愛屋及烏，對三個大姨子也都高看一眼，特許她們隨便出入宮門，還把三人都封為一品國夫人。其中，老大封為韓國夫人，老二封為虢國夫人，老三封為秦國夫人。這三位夫之中，虢國夫人最漂亮，也最放蕩。當時一般貴夫人出門不都是坐車嗎？只有她與眾不同，偏要騎馬。唐玄宗也是個有豪情的皇帝，一個美人「不愛紅妝愛武裝」，在他眼裡也就有了獨特的魅力。

詩人張祜不是寫了一首詩諷刺楊貴妃和寧王有染嗎？其實，他還寫過一首詩，暗示唐玄宗跟這個大姨子不一般。這首詩的名字叫做《集靈臺》：「虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉汙顏色，淡掃蛾眉朝至尊。」玄宗皇帝見慣了濃妝豔抹的美人，虢國夫人偏偏不施脂粉、素面朝天，要是對自己的魅力沒自信，誰敢這麼做呢？所以，張祜暗示，唐玄宗對大姨子有非分之想。這個說法有沒有合理性呢？恐怕也沒有。首先，這種說法的直接源頭就是張祜那首詩。而張祜一會兒說楊貴妃跟寧王有染，一會兒又說唐玄宗跟虢國夫人關係不一般，簡直就像個小報娛記，專門製造緋聞，唯恐天下不亂，他的話可信度不高。其次，如果這個事情可靠，事後虢國夫人的地位肯定非常尷尬。當年武則天發現自己的外甥女和丈夫唐高宗關係密切，不就把外甥女給毒死嗎？楊貴妃雖然未必像武則天那樣毒辣，但是也一定會有所表示。可是事實上，整個天寶期間，楊貴妃姊妹之間的關係一直非常親密，這也反證出虢國夫人和玄宗之間的清白。第三，虢國夫人確實有情夫，只不過不是唐玄宗，而是楊國忠，我們以後還要說到。這樣看來，所謂虢國夫人奪愛的說法也不成立了。（待續）