大陸對台經濟社會交流年度重頭大戲─福建海峽論壇，今年已因疫情而耽誤過了6月的例行登場時程。陸方近期規畫將其延後（推遲）到9月舉行，但屆時能否如願登場，仍受疫情和政治因素牽制。其實，今年該論壇應是重建、創新兩岸交流模式的契機，因而陸方宜盡量克服困難，堅持舉行，莫輕易予以取消。亦盼我方蔡政府，能以新思維來寬容面對海峽論壇，無須再強力抵制之。

海峽論壇是大陸上規模最大的對台交流平台，主要面向台灣基層民眾，主旨為「民間性、草根性、廣泛性」。其自2009年創辦以來，每年在福建舉行一屆，會場例皆遍及福建多個主要城市，每屆前往參加的台方人士數目，均超過5千，甚至部分屆次超過萬人；此即所謂「規模最大」之由來。

而海峽論壇歷來議題，包括經貿、科技、文化、體育、青年、社區生活、醫養保健、尋根祭祖、台灣特色產品及小吃展售等方方面面，非常熱鬧。國民黨則例皆派出副主席為代表，前往參加，以表示支持；民進黨則一貫抵制該論壇，早已禁止其黨公職出席、參與。這兩大黨對海峽論壇態度完全相反，是兩岸交流領域熱議的話題。

至於以往海峽論壇的效應，持平而論，雖是正面大於負面，但負面部分每觸及台灣的兩岸關係敏感神經，仍不可忽視。其中，正面效應是，海峽論壇顯著促進了台灣基層民眾對大陸的瞭解，也使一些民眾藉此尋得大陸商機、在大陸開店做起生意且有利可圖；另也有一些台灣青年因參與海峽論壇而有了在陸就業機緣。換言之，海峽論壇對於想赴陸發展的台灣基層民眾，是很有利的。

不過，海峽論壇也在無形中，加深了台灣內部的兩岸路線矛盾。最顯而易見的事例，是該論壇的新聞焦點，恆常是大陸政協主席與國台辦主任的對台政策宣示；其中少不了針對民進黨的「反獨促統」主張。

另外，該論壇活動排場氛圍很像「大拜拜」，所有與會台方人士都獲陸方「落地招待」，連國民黨副主席所率與會團體亦不例外。這就讓台灣的綠營抓到把柄，而動輒批評國民黨去海峽論壇接受統戰和招待吃喝云云。

國民黨這種「軟肋」，在今年1月我方大選熱戰過程中，成了民進黨攻擊國民黨的重點目標。結果，民進黨大勝，蔡英文總統高票獲得連任，該黨亦維持立法院多數席位。甚至，整個台灣社會因此充滿「反中」、「抗中」氛圍。

老實說，這種偏差現象，已嚴重衝擊兩岸關係，加上新冠肺炎疫情導致兩岸民間往來也幾乎中斷，實甚不利於台灣經濟穩定及甚多商民的生計；加上近期美中雙方頻頻在台海相互「秀肌肉、比拳頭」，萬一擦槍走火，台灣必跟著遭殃。

在這種形勢下，當前兩岸關係領域實迫切需要「緩衝」；而兩岸民間交流的恢復，能發揮最基本的緩衝作用，也是兩岸官方可以「不約而同」去做的好事。而早已在兩岸交流圈大名鼎鼎的海峽論壇，堪當「試金石」。

且若兩岸官方能相互包容、換位思考，則今年的海峽論壇，應能型塑出「後疫情」的兩岸交流新模式。

因此，若今年仍有海峽論壇，則剛進入第二任期的蔡政府，不妨改變以往對其抵制的態度，轉而以平常心看待之，無須再以異色眼光看待前往與會的台灣人士。特別是在疫情相關的對陸邊境管制方面，屆時宜按醫衛專業衡量，該放寬就放寬（至少可先對疫情相對緩和的福建解封），莫以政治考量而刻意延長管制，以阻止台灣人士前往參加海峽論壇。要言之，「按專業標準辦事」，應是蔡政府重建兩岸交流模式的重要參考原則。

大陸方面，也有必要作相應調整。就海峽論壇而言，今年如仍要辦，亦可作為重建兩岸交流模式的「試點」。為此，陸方宜淡化該論壇「政治掛帥」色彩，而轉由「民生經濟」來開宗明義；更應以包容性新思維來策劃議題，使議題系列能從「偏重赴陸台胞」延伸到「關懷台灣在地民眾」。果能如此，則海峽論壇在台灣的說服力必顯著提升。

其次，海峽論壇無須再鋪陳「整個福建鑼鼓喧天」的大排場。只要設一個會場，擇要邀請台方民間有識、敢言之士，來作實事求是的討論，並據此作出具體可行性的結論，則海峽論壇可以轉型為兩岸交流的「智庫」。如此藉民間交流來為兩岸「集智」，效益頗值期待。

(工商時報)