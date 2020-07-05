美國《紐約時報》6月26日報導，情報人員在破獲的塔利班據點搜出大批俄國盧布，也攔截到俄國情報單位與塔利班中間人的金錢往來資料，發現俄國祭出了高額賞金，雇用塔利班殺手在阿富汗獵殺美軍。CIA把情報送交白宮，但川普和他的國安團隊卻沒有採取任何反制行動，致使美軍在阿富汗持續曝險。

消息一出，輿情譁然，民主黨立即要求就此事深入調查，川普則表示完全沒看到這個情報。由於CIA將情報送交白宮的時間，正是川普要跟塔利班簽和平協議的時間，所以在時機上特別敏感。難道是川普為了要從阿富汗撤軍，急於和塔利班簽約，所以有意忽視塔利班與俄國聯手獵殺美軍的新聞？

俄國直斥這是一則假新聞。我們從外界看，也的確覺得這個新聞怪怪的，因為塔利班最早是美國支持的，美國透過巴基斯坦提供武器、金援給阿富汗塔利班，為的是要讓塔利班幫著一起推翻當時蘇聯在阿富汗扶植的魁儡政權。換句話說，塔利班當年殺過不少蘇聯士兵，而塔利班也支持車臣的分離主義，更被莫斯科列為恐怖組織，必欲除之而後快，俄國怎麼可能現在又返回去跟塔利班聯手呢？

一些主管阿富汗事務的俄國官員更認為，這根本是那些想拖住川普，別讓美軍真從阿富汗撤軍的美國強硬派所編出來的假新聞。因為只有阿富汗情勢持續動盪，才有理由讓川普暫不撤軍；不撤軍，主張留駐阿富汗的強硬派才能保住既得利益。

可是從另外一個角度來看，俄國也很有理由在阿富汗生事，這又跟烏克蘭有關。因為川普改變了歐巴馬的政策，將很多武器運到烏克蘭，幫助烏克蘭政府軍對抗在烏東搞分離主義的親俄民兵。在俄國眼裡，烏克蘭東部是其勢力範圍，美國勢力介入，自讓其感到芒刺在背。所以一些分析認為俄國是故意在阿富汗製造事端，拖住美國，讓她無暇介入烏東內戰。還有一些分析指出，美國當年支持塔利班打蘇聯紅軍，今俄國也要支持塔利班打美國，讓美國也嘗嘗這種被攻擊的滋味。這種分析說服力不大，但還有一種分析指出，美軍撤出，俄國自然也想趁機進入填補美軍遺留下來的真空，要籌謀阿富汗新秩序。塔利班既是美軍撤走後阿富汗的最大勢力，俄國對之自不可能視而不見。這分析有其道理。

因為俄國很早就開始接觸塔利班。1995年，俄國就曾跟塔利班祕密談判，讓塔利班釋放了1個被俘當人質的俄國飛行員。當時是把整個事件包裝成飛行員自行脫逃的樣子，但內行人一看就看出破綻，因為許多脫逃的細節兜不起來，後來才確認是雙方祕密接觸後塔利班放人的。但這又如何？「俄國與塔利班早已接觸」的事實，推不到「普丁下令雇塔利班作賞金獵人」的結論。

可是這裡又有問題：如果俄國是想趁美軍撤走的空檔，連絡塔利班，布局自己在重建阿富汗秩序時的影響力，又何必在阿富汗製造事端，讓美軍滯留阿富汗呢？拖住美軍應該還是為了烏克蘭，所以真正的關鍵，還是在於俄國自己的計算裡，烏克蘭與阿富汗的利益孰重了。

當然最源頭的問題仍需解決：賞金獵人的事是真的還是設計的假象？這還需要時間來證明了。

（作者為東吳大學政治系教授）