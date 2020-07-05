大陸人大常委會通過《港版國安法》並隨即生效，美國川普政府立即宣布制裁方案，國會也迅速通過《香港自治法》。不過，香港二次回歸戰略目標已經達成，華府種種壓力早在預期之內，北京自應沉穩以對，短期可等到11月3日美國大選塵埃落定，再做定奪，中長期則宜客觀掌握世界主要國家對中美競爭格局的判斷，決定最適策略，避免妨礙戰略機遇期的掌握。

中美貿易衝突並未因今年2月第一階段貿易協議的簽署而緩解，美方指責中方僅履行了協議的19%，要求北京補齊補滿，否則將推倒重來。另一方面，中方知道川普內憂比外患嚴重，也利用對美國農業州產品的採購向美方施壓，要求美對中放寬高科技與通訊產品採購與出口的限制，這也是美國對中採購與出口限制時緊時鬆的原因所在。

香港問題讓美國鐵了心，國務院與商務部同步宣布一系列制裁中、港方案與措施，美國國務院宣布，美方將停止涉及國防科技的物資輸往香港，理由就是中共剝奪了香港的自由。美國政府並將採取措施，就美國製造可以軍民兩用的技術對香港實施與中國同樣的限制。

美國國務卿蓬佩奧表示：「這是北京決定違反其根據在聯合國登記的《中英聯合聲明》所作承諾的直接結果。」他說，美國是「被迫採取這項行動來保護美國的國家安全」，因為美國「再也無法區分出口到香港或中國大陸的受管制物品」，「我們不能冒險把這些物品落入中國人民解放軍的手中，解放軍的主要目的是通過一切必要的手段來維護中國共產黨的專政」，「我們並不樂意採取這項行動，。我們的行動針對的是中國政權，而不是中國人民。」

蓬佩奧並宣稱，美國將對參與危害香港自治與人權的中、港官員（含家屬）、公司、銀行與機構進行制裁，包括拒絕簽證申請、貸款、融資、投資、購房與大樓設限。

商務部長羅斯同時宣布，美國已撤銷香港的「特殊經貿地位」。他指出：「隨著中國共產黨對香港實施新的國安措施，美國敏感技術被轉移到中國人民解放軍或國安部門的風險也隨之增加，這同時也破壞了香港的自治。這些都是美國拒絕接受的風險，導致香港的特殊地位被撤銷，暫停給予香港優於中國內地的優惠待遇的規定。」他說，目前已經對香港暫停出口許可證的豁免，但同時也在評估撤銷香港特殊經貿地位的下一步措施。

美國國會也火速通過《香港自治法》並送請川普簽署，彰顯美國府會與兩黨一致支持香港的民主、自由與人權。該法在川普簽署生效後，行政部門將取得法律授權，以簽證及金融措施，制裁涉及危害香港自治與人權的中、港官員（含家屬）、公司、銀行與機構，對銀行制裁規模若擴大，可能造成大陸金融體系的傷害。

值此中、美兩國陷入貿易戰、科技戰、金融戰的歷史轉折點，北京應知道「小不忍則亂大謀」的大道理，一個處理不當，小則可能讓中國錯過「戰略機遇期」，耽誤大陸經濟、科技、金融、貨幣朝向更完善方向發展的進程，大則可能妨礙中國改革開放的大政方針，讓大陸倒退一、二十年。

北京應瞭解，川普面對低迷的選情、處於下風的民意支持度，以及共和黨內眾叛親離的窘境，唯一的挽救之道就是高舉「反中」大旗，高高祭起制裁大陸的政策與措施。

目前，面對美國制裁壓力，北京與香港官員都高調以對，不是說他們已有充分準備，就是說他們會提出反制之道。在形勢比人強以及美國工具箱內籌碼確實較中國為多的情況下，北京與香港官員應盡量不要逞口舌之利，過度挑戰或挑釁美國的政策。至少，大陸與香港在維護中國主權的基本立場之外，應該盡量不要節外生枝，徒增事端，讓川普在「反中」和制裁中、港之際有機會高調加碼。

美國國力正在衰退，川普冒進的外交政策，加速美國世界單一強權地位的瓦解。距離11月3日美國大選只有4個月，為長遠發展計，大陸宜暫時恢復鄧小平「韜光養誨」政策，俟大選塵埃落定，再視客觀情勢決定對外大方針。香港二次回歸法制建設已完成，大可暫時忍辱負重，不妨礙中華民族復興之路！