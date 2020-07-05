去年美中貿易戰打得激烈，或許有政治人物或特定企業從中獲利，但對台灣大多數具一定規模企業而言，卻是不利的，對台灣經濟的影響同樣是負面的。

美中貿易戰從2018年展開，貫穿去年一整年，雙方互加關稅之際，同時進行談判，一直到2020年1月16日，兩國簽署第一階段貿易協議，貿易戰才暫時畫下休止符。

據CRIF中華徵信所統計，去年台灣5000大企業營收總額由2018年的37兆3024億元，僅微幅上升至37兆5035億元，微幅成長0.61%，為近3年成長最低的1年，也是連續兩年營收成長率下降，營收負成長家數也是3年來首次超過營收正成長家數，顯示5000大企業的營收成長動能確實因美中貿易戰萎縮。

由獲利的角度看，5000大企業稅後純益總額僅為2兆7655億元，較2018年的3兆746億元大幅衰退10.05%，衰退幅度超過1成，顯示美中貿易戰對5000大企業的獲利造成的實質影響非常大。其中營收前100大企業稅後純益為1兆5887億元，較2018年的1兆7333億元，衰退8.34%，為連續兩年衰退。

再由政府很得意的政績「台商回流」來看，台商將生產基地轉移到東南亞或台灣，必須承受額外的成本，如果產品正好被課徵關稅，同樣的也要承受增加的成本，整體而言，貿易戰對廠商的利潤造成負面衝擊，這可以從以上的數據得到證明。

據前白宮國家安全顧問波頓的新書指出，美國總統川普看上了中國的經濟力量，曾於去年6月大阪峰會期間，請求大陸國家主席習近平購買美國農產品，惠及他的農業州票倉，增加連任勝算。貿易戰或許「肥」了川普及美國農民，卻「瘦」了台灣企業。