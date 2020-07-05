2020年7月1日，距亂港分子闖入立法會，高舉英、美國旗及港獨旗幟整整一周年。也就在這一天，港獨分子上演大奔逃、大轉彎，後台夠硬的老早飛到國外，逃不走的則改稱「從不支持港獨」、「捍衛一國兩制」。還有一堆叫不出名的黑衣廢青，去年才以「香港太陽花」自居，如今一手炮製「太陽花」的蔡英文卻已放話，必要時將啟動《兩岸條例》的港澳條款，將港人視同大陸居民，堵住他們的「逃台」之路。

事實上，兩岸關係持續惡化，民進黨政府恐已是泥菩薩過江。年初，蔡英文挾817萬當選連任，隨即放話要北京恢復談判，妄想對岸會屈從民進黨製造的「天然獨」。當發現北京不為所動後，蔡英文又孤注一擲，押寶在「以美國為首的民主國家」，先是接受BBC專訪狂言「準備好戰爭」，而後又是一連串「以疫謀獨」、「倚美謀獨」。如今，即便一些民進黨的有識之士，也發現川普不過是把台灣當作與大陸交易的「筆尖」，但蔡政府已狠話說盡，兩岸關係還如何挽回？

仔細觀察蔡英文一路的發言，可以發現她不是不怕兩岸地動山搖。因此，她在第1任就職演說就拋出「九二會談的歷史事實」的說法；2017就職1周年，再提出「新情勢、新問卷、新模式」，企圖以此向北京「交卷」。然而，蔡英文自毀九二共識，反倒讓大陸更強化主導權，遂有2019年「一國兩制台灣方案」的倡議，而蔡英文為了選舉，不留任何空間地將「九二共識」等同「一國兩制」，進而妖魔化「一國兩制」，走上「抗中保台」的不歸路。

現在大陸果斷通過《港區國安法》，清除勾結外國的亂港勢力，大陸輿論隨之高漲，「解決了香港問題，何時解決台灣問題？」過去民進黨為了選舉，大肆炒作「今日香港，明日台灣」，今天港獨分子的下場，大概也就是明天台獨分子的結局。然而，蔡英文仍不嘴軟，聲稱《港區國安法》證明「一國兩制行不通」，那難道是希望「一國一制」？或者就是要做實「兩國論」，準備開戰嗎？

蔡政府的所作所為，美國的所作所為，在在證明真正行不通的是台獨，否則怎會連拿掉「國家統一前」的法律文字都不敢，更別提美國一次又一次口惠實不至的「挺台」。眾所周知，兩岸諒解的通關密語本是九二共識，如今卻被操作成和處理統一後安排的「一國兩制」混為一談。事實上，就算是講「一國兩制」又怎樣？根據《中華民國憲法》，現狀本來就是一個國家兩個地區，行使兩種不同的制度！如果能經協商邁向國家統一，既化解兩岸政治對立，又能維持現狀，對一般人民有何不好？何樂不為？

兩岸若持續這樣對立下去，最後就是我已預言的「被動接受武統」，幸虧現代化的戰爭必然是縮小範圍、速戰速決，一般人民受到的影響極其有限，最該憂心的是「台獨首謀」蔡英文。在她的內心深處，難道真要這樣一條路走到黑？或者，其實她是上了美國的當，如今下不了台？現在大陸三不五時軍機就來，幾乎已到每兩天就有動作的程度，官媒也正大光明地說明理由，就是根據《反分裂法》反制「倚美謀獨」。號稱「大陸通」的陳明通及民進黨智庫，會不知道兩岸已到隨時擦槍走火的危險境地？

蔡政府要釋出善意，大可先從解決陸配子女回台開始，從親情與人性的層面降低對立。其次可主動對大陸人士來台鬆綁，參考新黨去年大選提出的政見，有條件開放大陸同胞來台投資、居住，活絡台灣經濟，拉近兩岸親情。當然，因為民進黨這些年反中、仇中的作為，必然會有不少大陸網友反唇相譏，但一切就看台灣展現的誠意。如能停止「倚美謀獨」，全力將台灣打造成非戰之區的樂活寶島，只要認同一國兩制，台灣有大陸廣大的腹地作依靠，將來1塊台幣等於1塊人民幣，絕對不會只是夢想！

大陸官媒警告蔡政府莫再「倚美謀獨」的4個字說得好：「不作不死。」政治從來就是講實力，你們一路追隨的美國更是如此！難道真要不見棺材不掉淚，非得搞到大軍壓境才甘願？對我們而言，可不甘願落到這步田地，為了下一代的福祉，不要戰爭，要和平！

（作者為新黨榮譽主席）