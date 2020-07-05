日本石垣市議會通過將釣魚台更名，民進黨政府上自蔡英文總統，下至外交部，口頭上宣示主權，卻力阻民眾保釣護主權。與此同時，立法院長游錫堃卻提出將「中醫」改名「台醫」，口頭爭名搶頭香，護主權行動卻是沒半步。

日本沖繩縣石垣市議會今年6月22日表決通過，將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，為反制日本片面作為，宜蘭縣議會通過「頭城釣魚台正名案」，並在6月23日成立「保釣辦公室」，研議保釣行動。

面對日本的挑釁行為，蔡英文總統強調，釣魚台是中華民國領土，政府會確保主權及維持區域和平穩定的立場。外交部也重申，釣魚台列嶼主權屬於台灣，不承認企圖影響台灣對釣魚台列嶼主權的任何言行。

除了口頭宣示外，究竟政府要如何確保釣魚台主權，卻是噤若寒蟬。外交部甚至幫日本解釋，是因為大陸船隻頻繁進出釣魚台海域，並驅離日本漁船引民怨，才會舊案重提。

但是大陸船隻近期為何會頻繁進出釣魚台？還不是要反制日本聲稱擁有釣魚台主權，何況日本政府不僅驅逐大陸船隻，更不准台灣漁船靠近釣魚台，伸張主權的作法非常強勢。

蔡政府上任後不僅默許這種狀態，宜蘭縣長林姿妙邀小英一同「登島護主權」也被婉拒。頭城保護釣魚台辦公室3日深夜不得已「突襲」梗枋漁港，也遭海巡人員攔劫。政府力阻民間保釣行動，讓口頭宣示主權淪為「狗吠火車」。

諷刺的是，蔡政府護主權的「裡子」不要，卻把腦筋動在「去中化」的「面子」上，過去民眾看韓劇，常嘲諷韓國人喜愛竄改歷史，許多源自中國的成就都攬在自己身上，尤其是中醫，不僅被改為韓醫，就連許多中醫技術都被改為大長今、許浚等韓人發明。

這種過去被視為荒謬的作法，現在卻可能移植到台灣，游錫堃5日在中醫藥學術論壇表示，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，只有台灣叫中醫，「有的人感到很混淆」，建議改叫「台醫」、「台藥」。

試問有誰會把「中醫」和「西醫」混淆？游錫堃的說法，只是為「去中化」找藉口，如果傳到台灣的都要將名稱本土化才不會混淆，是否也要把綠營口口聲聲叫「武漢肺炎」的新冠肺炎改名「台灣肺炎」？「香港腳」改名「台灣腳」？

台灣國際處境艱難，固有領土和疆域「退後一步，即無死所」，政府守土有責，應拿出具體行動寸步不讓，至於「去中化」的各種所謂「正名」議題，只要無關主權，就不該一再挑起族群對立，更被外界拿來看笑話。