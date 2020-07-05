蔡英文總統打著「今日香港，明日台灣」、反對「一國兩制」旗幟，以817萬票絕對優勢贏得連任，不到半年，《港區國安法》公布實施，即使西方國家集體譴責並予以制裁，卻無法撼動香港「二次回歸」的既成事實。「國際危機組織」6月的「危機觀測」近年來首度將台灣海峽列為政治與安全情勢重大惡化地區，《港區國安法》即為因素之一。台海緊張升高，中共對台灣動武再度成為台灣的集體陰影。

《紐約時報》報導，大陸國家主席習近平已高度控制香港，等同宣示了台灣前途的模式，這是個客觀、精準的觀察。美國學者分析，蔡英文連任對中共加速強硬處理香港問題有相當的關聯性，並向台灣發出警告。《港區國安法》明確列出包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的4項罪行，其中「外國」當以美國為首要目標，「境外勢力」主要就是針對台灣。

台海很久未被納入國際危機組織的危機觀測名單，6月中共軍機頻頻出現台灣防空識別區西南角，美國軍機連續11日飛繞台灣南邊進入南海，軍艦通過台灣海峽，空軍運輸機飛越台灣領空，以及具有爭議的香港國安法立法等因素，台海被列為「整體政治及安全情況重大惡化」地區，凸顯了台海形勢險惡絕非危言聳聽，而是國際社會的共同認知。

《港區國安法》生效不到1周，6章66條近萬字條文仍有許多模糊、灰色地帶，未來具體實施結果及對香港的衝擊程度仍不明朗，但已在香港內部產生嚇阻效果，在幾乎毫無抗爭能力之下，知名民主派人士與港獨畫清界線，鼓吹「港獨」的組織宣布解散。更重要的是，中共是否會援引香港模式來處理台灣及南海等敏感問題，將對亞太地區及美中強權競爭產生深遠影響。

香港與台灣的主權地位不可相提並論，台灣擁有一定的國防力量，維持台海及台灣的安全與穩定暫時沒有問題，但大陸軍力快速擴充，習近平在南海、香港及台灣等涉及主權及領土完整的3大「核心利益」問題上又強硬出手，美中台三邊關係原本就極為脆弱的均勢更形搖搖欲墜，中共打破「兩制」禁忌等於改變了現狀。假如透過立法，不出一兵一卒就能壓制香港內部反對聲音及國際社會壓力，對統一台灣具有使命感的習近平將更為強勢，台灣也將承受更大的壓力與挑戰。

據報導，俄羅斯、古巴等70多國在聯合國人權理事會第44次會議中發言支持《港區國安法》，並強調香港事務是中國內政，而英國等27國要求中國撤回香港國安法，並稱該法破壞了香港的自由，美國則因2018年退出人權理事會，無權發言，因此，就國際層面而言，中共並未處於劣勢。

對於《港區國安法》，美國行政及國會都表達了強烈立場，國務卿蓬佩奧表示，這項法律摧毀香港自治，讓「一國兩制」淪為「一國一制」，中國吞噬香港，美國不會坐視不管。但到目前為止，美國實際措施僅限於中止香港的出口許可豁免，停止數量微不足道的國防物資及軍民兩用技術出口。國會通過的法案較為嚴厲，行政部門將執行到什麼程度，仍待觀察。香港是美國貿易的「金雞母」，2018年包括貨品及服務業的雙邊貿易總額高達670億美元，美國在貨品貿易上享有311億美元順差，如美國取消香港「獨立關稅領域」地位，比照中國大陸產品課徵關稅及反傾銷稅，大陸採取報復措施，美國承受的損失遠超過中國大陸。

另外美國與香港有10多項涵蓋航空、司法互助、港口安全、反恐、稅務資訊交換的雙邊協定，都令川普政府投鼠忌器。

兩岸關係已逼近「臨界點」，美中台三方軍事動作不斷，台灣正在進行「漢光36號」演習預演，中共於7月1日到5日在西沙群島舉行軍事演習，美國「尼米茲號」與「雷根號」航空母艦戰鬥群4日起在南海演練，西太平洋烏雲密布，即使無發動戰爭的意圖，但各方不斷拉高軍事態勢，形成軍備競賽，發生意外及誤判的情況必然增加。

《港區國安法》使原本屬於長期慢性競爭的台灣問題，隨時可能突變為「猛爆性」對抗，消費香港議題的民進黨政府如不能警覺，及時調整現行兩岸及外交政策，今日香港足為台灣借鏡。