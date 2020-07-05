上周行政院主計總處預測今年台灣儲蓄率將創30年新高，超額儲蓄金額同步升高，對一直宣揚「台灣經濟是20年來最好狀態」的蔡政府而言，這數字顯然是打臉「大內宣」。

根據主計總處最新預測，今年超額儲蓄將增為2.4兆元的高點，超額儲蓄率為12%，比2017年15%的高點下降近3個百分點，但台灣的超額儲蓄率已經連續8年為兩位數，代表民間資金浮濫。

所謂的「超額儲蓄」是國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，經濟學家以這個數字觀察資金閒置狀況，而超額儲蓄占國民所得毛額的比率就是「超額儲蓄率」，超額儲蓄愈高，代表國內投資不足、資金閒置情況嚴重。

今年超額儲蓄攀高，固然有疫情衝擊的短期因素，但相較於蔡政府動輒宣揚「投資增加兆元」的大內宣，還是讓人覺得錯愕。例如，因中美貿易戰政府提出歡迎台商回台投資的優惠方案，給予廠商補貼，現在號稱吸引的投資超過1兆元，還有綠電投資呈爆發性增加數千億元等。

但從超額儲蓄數字還是高達2.4兆元的高點來看，那些「投資火熱」的說法顯然存在不少灌水、虛胖，例如不少投資是原本廠商就會進行的投資，趁著政府有補貼拿來申請，其實根本不是新增的投資。而這些投資數字其實都是「承諾」數字，是否達成仍待觀察，即使進行，也要數年才會發生。就今年而言，仍然投資不足。

民進黨政府擅於宣傳，超額儲蓄居高不下的數字出爐，「台灣經濟是20年來最好狀態」的宣傳就破功了。