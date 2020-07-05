美軍來台聯訓終於不再是祕密了。美軍特戰第一總隊官網的宣傳影片刻意在片頭放上與國軍在台聯訓的畫面，其用意當然是要警告中共勿輕舉妄動。對此，政府一反常態的保持緘默，僅國防部出面表示是兩國正常的軍事交流，其中的涵義值得推敲。

美軍該形象宣傳影片是去年2月公布的，理當政府會大肆宣揚民進黨執政是台美關係史上最佳且穩固的時期，怎麼會在1年多後才由國內媒體報導出來，顯然有人故意要放大此消息，其目的不外乎是在對中共軍機近來不斷繞台示警，安台灣「筆尖」論之心，以及昭告天下台灣歸美國保護。

筆者研判放話者是自己人，而非美方人士，因為當該宣傳片釋出時，美官方就已是要國際知道台美的軍事關係，又何須在事後此時多此一舉。但放話者希望國人相信這個消息是美方放出來的，以彰顯台美的實質關係，進而刺激中共的神經，這也是為何政府對此事異常低調的原因。

其次，有專家推測台灣恢復駐關島辦事處和美國自德國撤出部分軍隊，都是為在台海開戰做準備，加上近日中美同時在南海軍演，而台灣也正準備漢光演習，更有風雨欲來之勢，國人不能等閒視之。

反觀中共對於美軍在台一事，僅透過官媒重申對台政策和中美建交等相關公報內容，冷處理的用意有可能是不願擴大既成的事實，亦或要看美國如何解釋。然而，來台的美軍是特種部隊，操練的科目是以特定目標為主，屬於小部隊作戰，且現地設定在台灣，表示戰情設定為戰況，對我不利。如果中共真的不理性輕啟台海戰端，必然是以速戰速決的斬首行動為主，以避免美軍有時間反應，但同時也不排除戰機轟炸及飛彈攻擊並行，先不論我方會如何反制，屆時國人都須付出相當的代價，政府須深思熟慮應對之道。

美軍在台活動並不是突破性的新聞，但是如此大篇幅的報導，除了說明台美軍事互動密切外，是否也反映出兩岸間的軍事衝突近了。果真如此，恐對社會的衝擊要比國民黨短暫占領立法院來得大。當政府呼籲國人在連假用路要趨吉避凶時，政府更應思索如何能讓台灣遠離戰火、國家趨吉避凶才是。

（作者為致理科技大學副教授）