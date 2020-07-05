蔡總統在今年就職演說承諾國民法官一定要上路，立法院也正在臨時會中審議「國民法官法」。不過支持陪審制的團體，改喊參審制、陪審制一起試行，試圖阻擋法案的通過。現階段民眾對參與審判期待的到底是什麼？對社會又可以帶來什麼好處？值此關鍵時刻，值得慎思。

從日治時期以降，台灣社會一直存在嚮往陪審制的聲音。審判是國家統治的一部分，自然也被貼上威權的標籤，而成了人民反抗的標的。讓人民自己審判自己，代表的就是人民當家作主的渴望。然而，經過了多次政黨輪替，現代民主社會的複雜運作，已經不能再用打倒威權的單一角度加以理解。

之前政大選研中心做的民調研究已可看出，在現今的台灣社會中，多數民眾並非不信任法官的法律專業，而是認為法律專業跟自己的想法有所落差。也就是說，多數民眾所期待的不是用民意取代專業，而是期待專業跟民意溝通、對話，做出兼顧專業與民意的判斷。

這也反映在制度的抉擇上。民眾應該跟法官「一起決定」（參審），還是「分開決定」（陪審）？前述民調結果顯示多數民眾選擇前者，這也跟司法院過去多年來所舉辦的模擬法庭研究結果相符。在審判的過程中讓法官與民眾充分討論、交流，共同做出決定，不但能增進彼此的互相理解，也有機會讓審判更符合民眾的期待，這也成為「國民法官法」的主要精神。

在觀感政治當道的後事實時代，要民眾跨出同溫層幾乎是不可能的事，也成為民主發展的重大危機。相較於現實社會中的弱肉強食，法院確實是個可以好好坐下來、就事論事的地方。犯罪不是偶然，司法作為社會的最後一道防線，常常需要面對最棘手的社會問題。國民法官或許是一個契機，讓我們有機會一起去關注和面對這些問題，讓社會向前邁進。

國民法官制度絕對不是必要，卻是一個機會，把多元觀點的思考帶到審判中，也能把理性思辨和溝通對話的向度帶到社會當中。國民法官考驗的不只是政治領袖們的判斷，更是國民的智慧。

（作者為新北地方法院法官）