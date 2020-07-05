最近教育部退回嘉義縣稻江科技暨管理學院8月停辦計畫，引起社會關注。討論台灣高等教育的發展，不僅是數量問題，更是質量問題。數量上我國高校有160多所，若以國內年年少子化的情況來看，幾乎人人可上大學，且有些高校不足額錄取，顯見高校數量的確過高，部分應該要適時退場。但若考量教育的服務輸出，數量或許不是關鍵，尤其製造工藝人才的培訓，目前許多開發中國家進行工業化的過程，會對技職教育產生極大的需求。此外，中國的崛起及亞洲的快速發展，台灣是縮影，可以提供給西方先進國家重要的研究素材，台灣的高等教育更可扮演中介的角色，透過台灣是西方學習東方的最佳路徑。

解決數量過多的問題，目前的政策是建立退場機制，讓沒有競爭力的高校退場和鼓勵大學間的合併擴大規模與範疇經濟。除非是強強合併才可能達到綜效，但需要重新規畫合併的新校區，否則因地理區位的限制，合併只流於行政上合作，執行上若依舊各行其是，效果有限。且合併有時反倒成為規避被退場的策略罷了。

拜科技之賜或可降低地理區位的限制，但更重要的是學門的整合與課程內容的設計要能因應世界潮流趨勢與未來職場的需求，簡言之，要教給學生什麼東西，讓他們面對不確定和多變的未來更具有競爭力，這才是高校改革之首要，這就關係到高校的質量問題。

質量上，衡量的唯一標準就是能否與世界接軌並與時俱進。大學要能傳授前沿知識並帶動社會乃至人類的發展，因此大學的研究與教學就非常重要。在研究上，追求發展前沿知識創造價值，自然科學為追求科技創新，人文社會科學則是在動態的社會變遷中建立新典範和形塑普世價值，維持社會共善的發展。現在人類的文明發展遇到嚴重的挑戰，包括溫室效應與氣候變遷、病毒大流行、全球化與反全球化的對峙、分配惡化與社會缺乏公平正義、地緣政治衝突致世界大戰一觸即發等，均需要國際的跨國與跨領域的合作才能提出有效解決方案。其中各國高校間的交流合作扮演關鍵角色，包括知識上研究與經驗的彙整與交流、文化上求同存異相互包容與學習、營建普世價值理念、培育跨領域人才等。

高校合併只會減少競爭。追求高校的質量，應先鼓勵建立自己的特色與強化彼此的競爭，當各自依自己的比較利益發展茁壯後，再視環境的需要決定是否應合併，合併是否會對彼此有更好的發展。當然，關起門來的發展，成效有限。在發展自己的比較利益時，也不要忘了尋求與自己強項類似的國外高校交流合作，效法他山之石，同時加速與世界接軌。

未來科技的發展，選擇國內或國外大學就讀將更自由，高校間的競爭也更加劇。若要台灣的高校有國際的競爭力，則國家的高校發展政策應該更開放，減少不必要的行政干預，讓國內高校自己定位其發展特色與服務的對象，以台灣民間的活力與過去辦學的經驗，如能放手一搏，百家齊鳴或許並非不可能。

（作者為國立政治大學經濟學系教授）