文化部日前以違反相關規定為由，廢止大陸東南衛視2名駐台記者的記者證，並要求限期離境。此事引發外界質疑文化部打壓新聞自由，文化部長李永得認為，這是因為2人在台「錄製節目」，與當初申請來台的目的不符，並直嗆陸媒這麼做，難道是把台灣政府「當塑膠嗎？」意思是李永得認為陸媒根本沒把台灣政府當一回事；行政院長蘇貞昌更是強勢表示，要求這2人限期離境「只是剛好而已！」

陸媒有沒有把民進黨政府當塑膠，外界不得而知，倒是李永得的做法，很明顯是把民進黨政府當作威權統治者了。首先，這2位陸媒記者的做法在台灣行之有年、早已形成慣例，也是一種默契；民進黨政府已執政4年，如果這2人的行為是違法的，前任文化部長鄭麗君怎麼沒有處理？為什麼現在李永得突然不准、且「直接、立刻驅離」，急成這樣？這2位陸媒記者是有多罪大惡極？而台灣自豪是民主自由的社會，文化部在驅離之前，有沒有給這2位陸媒記者合理的說明及辯解的機會呢？

蘇貞昌最擅長的就是欺負無力或難以回手的人，例如，要求高雄榮總院長林曜祥回答車位有幾個，到災變中心飆罵地方縣市長視訊連線太慢等等。而這次他對著2位年輕的陸媒女記者，耍這種流氓式的官威，更是讓人看了噁心不已。人們在說「剛好而已」這4個字的時候，意思往往就是叫對方閉嘴、不准再說了。身為政府行長首長，蘇貞昌老是喜歡用這種霸道威權的口吻講話，示範了非常糟糕的官場文化，令人十分生厭。

其次，文化部表示，這2位陸媒記者是在「做節目」，而不是採訪，所以認定她們違規。教育部國語辭典對「採訪」的解釋是「新聞記者蒐集資料、訪問打探消息」，由此可知，新聞記者的採訪定義很寬。文化部能說這2位陸媒記者的工作不是在「蒐集資料、訪問打探消息」嗎？更何況，在此新媒體興起的時代，媒介多元，難道文化部至今還認為就是在一個人旁邊拿著一支麥克風或一枝筆，等著他說話才叫採訪嗎？這麼落伍的文化部要如何為台灣打開視野、開發創意？真是令人擔心。

有綠媒說，陸媒的新聞報導有很多批評民進黨政府的內容，這是對大陸民眾的誤導，讓人無法接受。如果陸媒報導的是假新聞，政府大可用相關法規處理，怎能因為媒體報導的內容不合執政者的意，就要趕人？如果真是如此，那李永得真愧對當年出身新聞記者的自己！

1987年，李永得首次以新聞記者的身分踏上大陸的土地時曾說，希望能不受限制地自由採訪。莫非33年後，李永得要陸媒記者也在台灣許相同的願？有這種文化部長，只怕台灣會越過越倒退了！

（作者為資深媒體人）