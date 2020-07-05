近月以來，日本妄圖經由石垣市議會將釣魚台改名，侵犯我國釣魚台領土主權，激起台灣社會巨大的反彈及相應的保釣行動。但在這一波風潮中，我們也分別從幾個面向看到在釣魚台爭議中，有關國土意識與國民教育上的嚴重缺憾。

首先，在此期間我們從媒體看到蔡總統出席「與高中生面對面論壇」時，一位台中清水高中的同學提出一個絕佳的問題：他以「釣魚台無故遭改名」、「太平島被判定為太平礁」為例，詢問蔡總統，面對國家主權問題時，「我們該如何宣示主權，讓其他國家知道，這裡是我們的地？」蔡總統不說明為何釣魚台是我們的、不批判日本中央與地方政府侵犯我領土主權的行徑、不宣告政府保主權、護漁權的具體作法，只講一些與日犯我主權無關又空泛的團結云云、堅持云云，讓與會高中生不知如何是從？十足反映層峰對釣魚台的主權意識與歷史體認充滿不確定性，不只無法為學子解惑，也給社會帶來更多的困惑。

上位者如此，校園裡的莘莘學子又如何？此前，釣魚台教育協會曾在宜蘭縣國小進行釣魚台鄉土教育課程，過程中就發現，小學生或不知道有釣魚台，或不知道釣魚台在哪裡，甚至有些小學生竟然認為釣魚台是日本的！我們必須指出：這樣對釣魚台主權歸屬與歷史爭議無知的現象，即使在釣魚台行政歸屬的宜蘭縣也十分嚴重！至於其他縣市的學生或青年反應更消極：他們竟然問：「有這個地方嗎？是幾個島？可以去觀光嗎？」

再翻開現行的教科書，看看我們的義務教育到底教了什麼給孩子？108年課綱的國中地理教科書中關於釣魚台的內容非常之少，以國中一年級康軒版本的教科書為例，僅在地理科包含這樣的字句：「台灣與中國、日本對於釣魚台列嶼的主權問題始終爭議不斷，與菲律賓也常發生漁事糾紛。」短短幾句，完全沒有主權意識，一翻就過去。義務教育的課綱與教科書內容是如此漠視，更不用說是廣泛的課外學習、媒體與藝文活動的範疇，亦是付之闕如。相較於南韓在獨島問題上傾國家之力投入教科書與國民教育，更顯政府對釣魚台的教育實在太過輕忽。

這是一個相當嚴峻的國土意識與國民教育問題。釣魚台列嶼作為我國一個主權被侵占的國土，亟需在教育體系中有更多的內容，包括從歷史、地理、生態、漁業等方面，來談釣魚台和台灣社會的關係。也應該省視如何教育學生與一般民眾，凝聚全民愛鄉愛土的集體情感與意志，這包括課綱、教科書、課外學習、媒體、藝文等等。

歸納上述，我們認為：當前台灣保釣最急迫的任務就是全民的釣魚台教育。教育的目標包含:一、讓全民了解釣魚台爭議的內容；二、建立全民積極捍衛釣魚台的共識。

1970年代美國私相授受將琉球還給併吞者日本，並將釣魚台列嶼一併畫入琉球，在海內外引發風起雲湧的保釣運動，到現在已經半世紀了。基於全民釣魚台教育的迫切性，釣魚台教育協會將聯合民間保釣及相關團體，進行一系列「保釣五十」的工作與行動，其中包括針對台灣的教育體系及鄉土教育進行體檢，提出應該如何納入釣魚台的有關內容。

期待未來，台灣的下一代以及社會各界能對釣魚台問題更為了解，也更能「團結堅持」捍衛釣魚台。

（作者為釣魚台教育協會理事長、國立成功大學公共衛生研究所特聘教授）