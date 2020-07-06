事實上，關於這一次楊貴妃被趕出宮的原因，史書的記載很少，雖然野史上有各種猜測，但這些都不足為信。既然野史的記載不可靠，那麼，楊貴妃這次為什麼被趕出宮呢？這一次，唐玄宗還會像上一次那樣主動妥協嗎？

鬧劇開始 喜劇收場

既然現成的兩種解釋都不成立，那楊貴妃究竟是因為什麼忤旨的呢？我想，宮闈祕事的神祕性就在這裡，真實原因可能永遠是個謎了，但是，有一點可以肯定，就是這次楊貴妃的過錯比較大。為什麼呢？從唐玄宗的態度就可以看出來了。上一次出宮的時候，玄宗不是吃不下飯、睡不著覺，當天就把楊貴妃接回來了嗎？可是這次，唐玄宗似乎很沉得住氣，送回去之後，再沒什麼表示。這下，楊家可著急了。當時楊家可是滿門富貴，不就靠著貴妃嗎？如果貴妃失寵，他們不也得樹倒猢猻散嗎？怎麼辦呢？眼看皇帝在氣頭上，娘家人不好出面，找個說客吧！找誰呢？

當時有一個戶部郎中叫吉溫，伶牙俐齒，心機深沉，是個八面玲瓏的傢伙。楊家就託他去遊說唐玄宗。吉溫對唐玄宗說：「婦人識慮不遠，違忤聖心，陛下何愛宮中一席之地，不使之就死，豈忍辱之於外舍邪？」意思就是楊貴妃是個女人，頭髮長，見識短，陛下想殺就殺，沒有問題。但是，她畢竟是一個妃子，你就是讓她死也得在宮裡死，怎麼忍心讓她在外面忍受羞辱呢？吉溫這話說得有沒有水準呢？太有水準了。一下子就把內外的界限劃出來了。楊貴妃相對你唐玄宗是內人，就算處理也要在內部處理，怎麼可以讓她流落在外呢？果然，唐玄宗一聽吉溫這樣說，大為感動，又繃不住了。趕緊派一個宦官去看楊貴妃，而且，和上次一樣，還是把御饌分一半給楊貴妃送去。可能有人會說，唐玄宗是不是上輩子沒吃過飯呢？總是把吃飯看得那麼重。其實，這就是不懂唐玄宗的心了。吃飯是生活最基本的內容，所謂甘苦共嘗，不也是從吃飯引申出來的情感嗎？一個人要是許諾一輩子跟你一起吃飯，可比許諾你九千九百九十九朵玫瑰實在多了。

唐玄宗派宦官去看楊貴妃，楊貴妃什麼反應呢？她哭得像淚人一般。本來，玄宗這次把她趕出宮，幾天都沒搭理她，楊貴妃也知道問題的嚴重性。現在一看見宦官，知道皇帝還在想著她，楊貴妃能不哭嗎？光哭還不夠，楊貴妃當場剪下一縷頭髮，交給宦官，說：「妾罪當死，陛下幸不殺而歸之。今當永離掖庭，金玉珍玩，皆陛下所賜，不足為獻，唯髮者父母所與，敢以薦誠。」古代人講究「身體髮膚，受之父母」，頭髮非常重要。所以，古代管男女結婚叫結髮；男女定情，信物也往往是一綹頭髮。現在楊貴妃是拿這綹頭髮跟玄宗訣別了。唐玄宗一看見楊貴妃的一縷青絲，所有的怨氣、不滿、矜持全都跑到爪哇國去了，他哪裡真捨得跟貴妃訣別啊！沒辦法，還是高力士出面，又把楊貴妃給接回來了。

光是接回來還不算，自從這次風波之後，兩個人都深刻地意識到對方在自己心目中的分量，從此更加恩愛了。按照《資治通鑑》的記載，就是玄宗對楊貴妃從此「寵待益深」了。這個寵待益深怎麼理解呢？《長恨歌傳》裡有一段話，說天寶十年（七五一年），唐玄宗與楊貴妃在驪山並肩而立，仰望著天上的牽牛星和織女星，不禁感慨萬端。就在這天晚上，他們倆偷偷立了一個誓言，這個誓言我們中國人都知道，這也就是白居易《長恨歌》所寫的「在天願為比翼鳥，在地願為連理枝」。雖然學者們都提到，唐玄宗去驪山是為了避寒而不是避暑，因此七月七日他們不可能在驪山，所謂七夕密誓純屬藝術虛構。但是，詩人為什麼虛構成天寶十年而不是其他時間呢？正說明當時的人都認定，經過天寶九年的出宮風波，兩個人的感情更深了。這樣看來，這第二次出宮風波又像第一次那樣，以鬧劇開始，以喜劇收場了。

兩次被趕出後宮

楊貴妃是幸運的，她沒有像其他后妃那樣，一旦和皇帝鬧翻，就被打入冷宮，永世不得翻身。楊貴妃兩次被趕出後宮，不僅沒有損失什麼，反而因此獲得更多的寵愛，這是為什麼呢？在他們的兩次感情風波中，隱藏著什麼問題呢？

我們應該怎樣評價這兩次出宮風波的意義？我想，有三方面的問題值得注意。第一，經過這兩次風波的考驗，唐玄宗和楊貴妃的感情得到昇華。我們說過，唐玄宗把兒媳納入後宮，不過就是一齣人倫醜劇，但是，隨著兩次出宮風波，他們在彼此心目中的形象都變了。

本來，在唐玄宗看來，楊貴妃就是一個漂亮女人；現在他發現，貴妃最大的優點還不是漂亮，而是單純。她身在皇宮，居然不懂服從、不計後果，這樣的性格在後宮太少見了，對於晚年的玄宗來說不啻是一縷清風。有了這樣的認識，玄宗對貴妃的感情一下子上了一個臺階。而在楊貴妃心中，玄宗的形象也變了。本來，她只知道玄宗有權力，可以左右她的生活，現在她發現，這個皇帝也有正常人的感情，他是真的在乎她、離不開她。感情變了，彼此的關係也就變了。以前我們提到皇帝與后妃的關係，往往說得寵和失寵，這其實意味著皇帝是絕對的主宰，而后妃只是被動者；但是，到唐玄宗和楊貴妃這裡就大不一樣了，他們會像平常夫妻一樣吵架，吵架之後，妃子會回娘家，而不是被打入冷宮；分開之後，他們會彼此思念，也會努力和好。總之，皇帝並不總是高高在上，妃子也並不總是低眉順眼，看起來更像是平常的一對夫妻。一千多年以來，人們之所以忽略他們關係中的人倫污點，而同情甚至歌頌他們的愛情，不就是因為在這裡看到身居高位者的平常心嗎？

第二，不可否認的是，因為楊李之間的愛情，中國古代社會一直難以避免的外戚2問題又出現了。仗著楊貴妃受到專寵，她的哥哥姊姊都驕橫跋扈。《資治通鑑》記載了一個故事，說楊貴妃的二姊虢國夫人最霸道，只要自己想做的事情，就一定要做到。天寶年間，她想要修豪宅，選中長安城裡的一塊風水寶地。可是，當時這塊寶地並不是塊空地，而是老臣韋嗣立的宅子。（待續）