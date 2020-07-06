無色覺醒》賴岳謙：國民黨團主張失焦？應凍結監察院提名！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第667集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「國民黨團主張失焦？應凍結監察院提名！」

監察院人事爭議持續發酵。6月28日國民黨立委黨團半夜四點「破窗」進入立法院，攻佔議事會場，擬佔領主席台。更有藍營立委揚言要如此抗爭三天三夜，直到蔡英文政府撤回監察院人事提名案。但佔領從開始到結束僅耗時不到二十小時，對比於2014年太陽花學運維持約二十三天之久，規模差距甚大。

與太陽花學運相比，國民黨這次佔領立院可說是雷聲大雨點小。藍營立委在論述基礎上確實出現問題，將撻伐焦點設定監察院長提名人陳菊，而其於高雄市長任內，即使部屬涉嫌貪汙，以及超過50位政務官有彈劾問題，最終都未能涉及到陳菊本身。因此訴求影響效果實在有限。

綠營方面則是以「人權鬥士」為陳菊辯護。翻看陳菊的從政經歷，「美麗島事件案」是她社會運動生涯中最重要的轉捩點，更是在台灣人權進程上有不可抹滅的一頁。而國民黨將議題目標設定在陳菊，確實較難以在社會各個階層發酵，也間接導致抗議當天前來聲援的民眾，無法與太陽花時期相提並論。

藍營並非沒有論述空間。民進黨在野時期向來主張廢除考監兩院，認為其沒有存在必要，蔡英文連任後不僅沒有廢除，甚至早在二月，就由前副總統陳建仁擔任審薦小組召集人，運作監察院正副院長及監察委員的提名作業，違背了民進黨在野時的政策初衷。

其次是監察院提名作業，應保持為無黨無派的立場，普遍能接受社會大眾的公評，但蔡政府此次提出的名單，始終有揮散不去的黨籍色彩，與人民對御史大夫的公正形象不同。此外，藍營在攻入議場後的準備不足，更是在此次爭鬥中逐一浮現，與民進黨從街頭運動起家的諸般手段相比，更是讓藍營望塵莫及。

社會運動的基礎，除了要有清楚的目標立場、所提出的理念論述，應集思廣義引領大眾思考，吸引群眾認同支持，將抽象的理論化為實際的行動，以時間換取空間。如今國民黨選擇採取癱瘓議事的方式，制衡民進黨執政監委提名案，未來在公眾議題策略與戰略，仍需要領導階層持續思考。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！