當前各界看待全球經濟表現，多聚焦於新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來影響，也認為只要解決疫情因素的衝擊，受到刺激性財政及貨幣政策相挺的全球經濟，就能「活過來」。然而，這種認知忽略了早在疫情爆發前，全球經濟或已困在長期生產力成長停滯泥淖中的事實。

此點可由2019年全球經濟已處於本波景氣循環擴張階段，各國民間投資也創下10年來的高點，但總要素生產力（TFP）成長卻遲遲沒有起色，並仍然在1％蹣跚徘徊，獲得印證。

回顧過去的百年間，電力、電信、內燃機等通用科技發明，大幅改變人類生活，經濟學家估計在不增加人口與資本的前提下，這些技術進步可讓全人類每年平均產出提升約4％。再加上1980年代至今的資通訊（ICT）時代來臨，乃至於其後的網路普及與應用，令全球經濟活動走向數位化，更讓經濟學家一度預期生產力黃金年代將再度降臨。不料，經過30年的長期追蹤後，生產力的成長速率卻是逐年下滑，2010年後更幾乎陷入停滯，似乎暗指人類發展將面臨瓶頸。

對此，部分專家學者頗不以為然，認為長期統計數據所呈現的生產力下滑，並未反映經濟活動的真實樣貌，使近年美國生產力遭到嚴重低估。因為隨著經濟活動逐漸由第二級產業過渡到以第三級產業為主後，政府機構的統計工具卻仍是以製造業經濟活動為基礎的設計，無法準確衡量服務業產出的價值，諸如網路購物、雲端儲存等服務價值，並不見得能真正反映在其營收與售價上。同時，經濟型態轉變也成為統計上的盲點，只因消費財價格雖年年高升，產品多樣性也是與日俱增。對消費者來說，產品種類增多代表消費者效用的提升，惟整體消費效用無法由消費金額作正確估計。換言之，舊有投入產出模式的統計工具，無法評估早已發生的技術進步及相關的經濟果實。

另一方面，也有部分專家學者持不同觀點，認為生產力成長確實已陷入停滯狀態，當前的網路革命、人工智慧及深度學習等技術，並不能算是生產力進步的過程。因為這些科技只是改進了既有的生產流程，讓生產效率提高，並未如汽車、冰箱、電視機的發明般，全然改變人類的生活型態。再者，若資通訊世代的生產力革命果真發生，理應出現一些反映經濟結構轉變的現象，像是經濟活動型態改變，使特定部門的失業率偏高（如汽車普及，令馬車伕失業）；又或是生產力進步，使基本薪資加快成長與休閒時間增加；抑或生活水準提高，疾病與意外事故的發生率降低，使人均壽命延長。但以全球技術淨輸出國的美國為例，過去30年不僅失業率逐年下滑，實質人均所得也未見跳躍性提升，人均壽命更是逐漸縮短等情形，都透露出生產力革命未真正發生。

前述對生產力成長停滯觀點抱持反對或贊成者，相關論述都有經濟理論與統計數據支持，但何者為真？實際上，兩陣營論點並沒有互相矛盾之處，問題關鍵點在於觀察的時間跨距。因為從歷史經驗可知，技術發明到實際成熟應用，往往存在時間落差。以被視為工業革命起點的蒸氣機為例，自1769年瓦特改良蒸汽機，到1829年英國出現商業營運的蒸汽火車，相隔足足有60年之久。所以，就時間的尺度來看待資通訊技術與數位化浪潮，當前人類社會或仍處在生產力即將突破的前夕。

即使如此，2010年以來的生產力成長速率長期趨緩，依舊讓人擔心。原因有四：一是科技進步的效果仍不免會逐漸鈍化，必須仰賴持續創新的能量，才能讓生產力成長步伐不中斷；二是近年來許多民主國家的政府在選票考量下，選擇採行保護勞動權的政策，恐使技術難以真正普及，生產力自然也停滯不前（猶如保障馬車伕的就業權而拒絕讓汽車上路）；三是金融危機後，各國政府大開貨幣閘門為企業紓困，使部分無效率組織得以繼續留存，佔據市場資源，同樣也阻礙了技術進步；四是在智慧財產權保護及當前各國陸續走向閉鎖下，過去科技傳播（spillover）的途徑已經阻斷，技術進步難以大規模地迅速普及。

此外，在各國為舒緩疫情對經濟的衝擊，大推刺激性財政及貨幣政策下，若全球經濟真有美國或其他先進國家生產力遭到嚴重低估的情形，則各國降息激勵經濟、大幅增加財政支出，進而推升通膨的擔憂，當不足為慮。畢竟，當實際的生產力增長高於統計上的生產力增長時，通膨的壓力自然也就相對和緩。

反過來說，若當前全球經濟真有生產力停滯的問題，則在供給增長不足以支應需求增長下，通膨就是刺激政策的必然代價。惟在這種情況下，當經濟復甦後，各國除了必須費心處理龐大央行資產負債表和政府負債，恐怕更要苦思解決生產力停滯的解方了。

(工商時報)