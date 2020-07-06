在大陸這三十年來，我從跟兄長一樣的幹部打交道，轉變成跟像兒女般的學生打交道，交往的朋友變年輕了，但是忘年之交的濃郁情感味道卻是一樣的。

記得2010年我在北京生了一場大病。我太太因為簽證關係，到了第四天才趕到北京的醫院陪我，她到了之後，非常驚訝感動於好幾個小年輕輪流在醫院照顧我的起居。我太太沒有想到我在大陸有這麼多孩子，這些年輕人平時叫我楊老師，但是私下更多是叫我楊爸爸，去年父親節，我的微信進來了好幾個紅包，我跟我太太說好幾個學生說祝我父親節快樂，一日為師終生為父，我想這樣的年輕人恐怕在台灣並不多見吧！

遨遊神州三十年，一般人看見的可能是經濟的進步，但是我更看見了三個深層的變化。

首先是大陸80後的家長，尤其是都市的家長，非常重視孩子的品德與素質，即使自己學問不多，社會地位一般，但是都希望孩子成為正直有用的人，這個是在台灣逐漸失去的人性價值。

其次，大陸政府及社會正在全面的尋回中國文化的根基，小學生學國學、背唐詩，成年人讀論語、看古書的風氣十分興盛，在台灣這些年丟失的，大陸正在加速尋找回來。

最後是大陸社會政治的精神，雖然仍然強調社會主義，但是國父孫中山的主張和地位逐漸受到重視，台灣不要的富足、公平、大同，大陸政府正逐漸努力在找回來，從當前扶貧成為中國最重要的政治任務可以看見這個趨勢。

三十年過去了，對於神州大地，我還有兩個未了的心願。我希望很快有機會去看看西藏、新疆、青海、寧夏、海南這五個我還沒有走到的地方，完成我遨遊神州每一個角落的心願。其次，也希望有機會重新拜訪李白、蘇東坡、韓愈那些文人曾經佇留、書寫情懷的地方，再一次享受徜徉於施孝榮中華之愛的情歌裡。

（楊中介／新北市）