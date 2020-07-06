政治大學選舉研究中心近日公布2020上半年的統獨、國族與政黨調查數據，偏好獨立、台灣人認同與民進黨支持率都創下新高。統獨立場部分，高達35.1%民眾偏好獨立，相較2018年的20.1%，成長15個百分點；國族立場部分，則有67%的人自認為「台灣人」，僅27.5%的民眾持雙重認同，對比兩年前的54.5%和38.2%，變化不小；政黨支持率部分，民進黨更是大幅成長到36.8%，直逼中間選民的37.8%，遠遠甩開國民黨的15.8%。

民調結果似乎反映，台灣民眾歷經2019年民進黨啟動「抗中保台」選戰的衝擊、蔡英文2020總統大選創下817萬高票紀錄，及新冠肺炎疫情期間動輒6、7成的施政滿意度，許多人認定民進黨將長期執政、天然獨時代已經來臨，台灣將走向「獨立」的道路。

不過，這樣的看法其實只是受限於所謂「歷史高峰」的概念，因為從整體來看統獨立場，即使是巔峰數據，其實也只僅有1/3的人支持台獨，高達2/3的比例不支持。也就是說，即使綠營透過國家機器和大量推播平台，以及在疫情的保護傘下，支持台獨的比重仍是少數，絕非台灣主流民意。

其次，雖然說台灣人認同高達67%，讓蘇貞昌說出「台灣人認同台灣是天經地義」。但民意結構中的「維持現狀派」仍占多數，達52.3%的比重，比例雖有所縮減，但仍然超過半數，就可以看出國族認同結構與兩岸統獨立場結構未盡相同，並未如綠營論述般，台灣人認同增加，就代表台獨時代的來臨。

調查結果顯示，67%的台灣人認同與38.2%獨立支持者，前者高於後者接近30個百分點。從這個角度推論，即使是綠營歡呼台灣人認同提高，支持獨立者仍然並非多數，這無疑是打臉了民進黨所謂的「天然獨」論述。很顯然，並非所有自我認同為台灣人者都支持台獨，「天然台」的說法，或許更為貼近真實社會的脈絡。

不少論者也將台灣人認同與偏好獨立者的比例增加，視為世代因素。也就是說，此次兩者的比重之所以增加，來自於新舊世代的汰換。

但事實上，國族與統獨偏好，在2018至2020年確實發生劇烈變化，然而台灣人認同與偏好獨立者的成長比重，其實是高於首投族比例不少的。以數字來看，在這3年內，台灣人認同增加12.5%、偏獨者增加15%，但首投族的比例約莫只有5%。即是說，此次台灣人認同和偏好獨立之所以創下歷史新高，其實更可能是受到時事與大環境改變的影響，而非來自於人口世代變遷的因素。

民進黨確實已取得空前優勢，不僅完全執政，政黨支持率更是高於國民黨將近2成比例。在國族光譜上，台灣人認同高出雙重認同約莫4成。但即使如此，台灣社會仍然不支持民進黨的台獨路線，原因可能很複雜，台獨的風險太高、台灣文化的和平取向、大陸經濟發展帶給台灣的機會、台灣的中華文化底蘊、兩岸的文化一體感等，都是可能因素。

就現實的角度來看，貿然宣布台獨勢必引發戰爭，大陸兩會後召開《反分裂國家法》15周年紀念活動，就在傳遞這個政治訊號。大陸果斷處理香港問題，是更明確的另一個政治訊號。固然，台灣人認同可以突破新高，可以高度支持民進黨，但面對戰爭與和平的抉擇，台灣的民意趨向就變得保守，寧可選擇和平。要和平，台獨就不會是選項。

大陸不能誤判台灣民意，不能誤信綠營的論述，認為台灣社會偏向追求獨立。誠如前述，台獨目前的高峰是來自於中短期的時事因素，不僅沒辦法改變維持現狀派多數的結構，更非台灣民意的長期現象，有可能隨政治環境變化而擺盪回歸。

大陸應當對台灣追求和平穩定的社會本質有信心，綠營所謂歷史巔峰的台獨支持，其實仍是社會少數，維持現狀才是台灣社會的共識，這才是民進黨翻也翻不過去的現狀。現階段，兩岸當局應相互傳遞善意訊號，累積互信，民間學術單位與媒體亦應突破困難，開啟對話，為兩岸關係的發展創造機會。