《香港國安法》已經成為下半年影響兩岸關係的重要變數，面對時代力量、獨派等要求變更香港地位，甚至把港人當外國人等各類提議，政府務必站穩《中華民國憲法》的立場，才能安穩度過動盪期。

香港問題的複雜性，在於按照《憲法》，她在形式上也是屬於中華民國的領土，所以在1997年香港主權回歸大陸時，陸委會的說帖是用「英國政府依規定……香港及九龍割讓地交還中華民族。對此一結果，中華民國政府表示欣慰」，巧妙地表達我方立場。當時兩岸關係因李登輝總統訪美，已陷於低迷，李登輝尚知道在香港問題上，表態必須謹慎。

香港不是外國，但也不同於大陸，正因為一國兩制，政府以《港澳條例》作為台港往來的依據，舉凡對港投資、兩地資金往來，都比大陸寬鬆。

縱觀目前各國援港方案，並沒有完全改變對香港地位的認定，個別制裁措施也無法推翻香港的特殊地位，在此情況下，台灣更沒有必要當馬前卒。行政院長蘇貞昌5日表示，《港澳條例》行之已久，沒有修改的必要，這算是正面的表態。但獨派不會就此放棄，各類把香港視為獨立國家、當外國人等修法提議，下半年會層出不窮。

目前香港人只要持護照，無須任何理由，就可在台停留半年，既有措施已經很充足。民進黨政府應當堅持立場，做好人道救援方案，勿陷入「被」以港謀獨的陷阱。