民進黨府院黨力拚在立法院臨時會通過「國民參與刑事審判法」草案，結果親綠司改民團不挺，本土台派也槓上蔡政府，阿扁更籲請民進黨萬萬不可硬推敲響司法改革喪鐘的參審制，看來民進黨不僅不尊重少數的在野黨，連自家人也不放過。

司改喊了數十年，最重要的審判制度迄今搖擺不定，不過，人民參與審判讓判決結果接地氣，一直是主要訴求。馬英九主政時，司法院推「觀審制」，並制定「人民觀審試行條例草案」向立法院投石問路，更在各法院模擬推動，但法案石沉大海。

蔡英文首次當選總統高舉司改大旗，獲得最大掌聲，且「馬規蔡不隨」，司法院從「參審」和「陪審」中推出台版「國民參與刑事審判法」草案，讓人民可以和職業法官平起平坐，但草案送進立院雜音四起，自家人不挺，最後成為蔡執政4年來的最大敗筆。

儘管如此，小英仍挾817萬票繼續執政，就職演說更直言「國民法官」，承諾未來4年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，如今蔡英文身兼民進黨主席，這番宣示等於替紛擾一槌定音。

正因如此，立法院趕在臨時會要通過草案，好讓小英司改支票免於跳票，但阻力依舊，特別是民進黨過去主張陪審制，讓在野黨批評現在的民進黨糾正以前的民進黨，阿扁更批評沒有誠信可言，讓人看得霧煞煞。

其實，民眾關心的是新制度能否避免冤獄，以及解決現今判決偏離民眾感情的問題，而非檢審辯誰能在新制獲利，更最重要的是何時正式上路。既然民進黨能為了監察院長陳菊的提名，1小時清了國民黨的場，親綠民團恐怕也擋不住府院黨這股氣勢。