在國家圖書館服務的朋友分享了一則新聞：文化部預告圖書免徵營業稅修法草案效期可達10年。看到這則新聞一則以喜一則以憂，更有諸多感慨。

前幾天帶女兒走訪了重慶南路書店街，買了幾本書。一路走來，百感交集。許多記憶中的書店只剩下空屋，或是已經變成其他行業。雖然三民等老書店依然堅守，但這條路實在已經稱不上是書店街了。

傳統圖書沒落，原因很多，網路時代用手機觀看影音非常便利這是主要理由。除此之外，網路閱讀也是取代傳統紙本的原因之一，還有一個理由就是現在公共圖書館非常便利，不但可以線上搜尋以及預約，還可以跨館取書，這兩個理由也降低了不少買書動力。

如果是線上閱讀或公共圖書館借書這些理由擠壓了買書人口，可以透過按照網路點擊數或圖書館借書頻率等方式，來設法補貼作者，以便繼續鼓勵創作。

可惜，網路閱讀或是圖書館借書不是傳統圖書沒落的最主要原因，最主要原因還在於現代人越來越不看書。文化部統計發現：台灣人2015年平均每人1年看8.5本書，短短3年之後的2018年，台灣人平均1年只看4本書，下降幅度驚人。2019年統計也發現，有4成1的台灣人全年沒讀過任何一本書。

圖書產業沒落、甚至崩毀的影響非常大。對閱聽大眾而言，影音娛樂在陪伴效果上或許可以取代傳統圖書，但是知性的深度往往不足。對作者來講，圖書銷售不理想，不免也會打擊創作動力。

我愛看書，1、2天1本，越看越發現自己所知甚少。我也寫書，今年出版一本長篇台灣歷史小說，樂在其中，猶豫要不要再寫，因為看書的人確實變少。筆者10幾年前出書賣了4000多本，現在這種成績算是暢銷書了。

如果台灣圖書產業繼續崩壞，還有多少人願意繼續投入書籍寫作？值得省思的是：如果作者不寫書，或是寫了書卻沒有出版社出版，這將不只是讀者的重大損失，對台灣的知識累積與普及，也會有讓人擔憂的損害。

如果影音可以完全取代圖書的各種功能，那麼我們不妨瀟灑揮揮手，對傳統圖書說掰掰。偏偏不是，影音不但不可能完全取代傳統圖書的功能，甚至還深深受益於傳統圖書的貢獻。舉例來說，最近國內外許多大受歡迎的戲劇，都是根據圖書原著改編，可見一斑。

文化部對圖書免徵營業稅，值得肯定。建議包括文化部、教育部等政府主管機關，繼續鼓勵並提升看書風氣，這才是拯救圖書產業的根本之道。當然，要讓台灣的下一代體會看書之樂，家長責無旁貸。正逢暑假，敬邀全台家長一起親子共讀，必能一舉數得。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、台灣歷史小說作者）