依照《波茨坦議定書》，戰勝國之一的美國，無權單獨決定琉球與釣魚台列嶼的歸屬。日本迄今宣稱擁有釣魚台列嶼的主權，顯示二次世界大戰後的領土政治安排並沒有被充分的尊重及履行，戰敗國取得了戰勝國的領土，等於是二戰勝利的成果被戰敗國攫取，完全不符合正義。

先看一個歐洲的例子。二戰結束後，1945年蘇聯取得了波蘭的東邊地區，波蘭因而分到了德國原有的東部地區，德波新疆界形成。東德與西德分別在1950年與1970年與波蘭簽署條約，確定該新疆界，但東西德政府只能代表各自政府，不能代表「整個德國」，因此1990年9月12日東西德與四強共同簽署的《二加四條約》，其中一條就是再次確定波蘭與德國在1945年的新疆界，這時才為德國的東域問題畫下了具國際法性質的休止符。這個《二加四條約》就等於是由德國所參與的戰後《和平條約》。

由於兩岸分治，戰後簽訂的舊金山對日和平條約，台北與北京政府均沒有參加，而是分別在1952年及1972年與日本簽署和平條約與聯合聲明，但是就國際法而言，這並不等於戰後中國與日本的最終政治安排已經結束。

從德國與波蘭新疆界的例子中可以很清楚地理解，從1949年兩岸分治起，兩岸政府均僅能代表自己所管轄的人民及地區，來與日本簽署和平條約（就像東德與西德分別與波蘭簽署條約的道理一樣）。要徹底解決中日之間的戰後政治安排，必須由統一後的中國，或由兩岸一起與日本共同討論或簽署和平條約。

一般而言，戰爭後的和平條約涉及處理三大問題，一是道歉、二是賠款、三是領土。雖然兩岸政府分別向日本政府聲明放棄賠款，但這也只是兩岸政府各自的立場，必須在未來的中日和約中再次確認才能定案。另外，在領土與道歉問題上，日本與兩岸目前都沒有得到共識，必須在未來的中日最終和約中處理。

日本戰敗國竟然取得戰勝國的領土，反映出二戰後中日之間的領土問題仍然沒有解決。從德國新疆界的法理程序來看，一個真正的對日和約必須在中國統一後，或在統一前由兩岸合起來與日本共同簽署一個最終和平條約，才算完成法理程序，即「（1+1）+1」，（台灣+大陸）+日本，的共同解決。

之所以用（1+1）來表示，是表示兩岸在主權宣示上是重疊的，所以用括號（）來呈現，（）內的1+1表示兩岸的治權分立。（1+1）亦可以表示由兩岸共同組成的共同體代表團，代表共同行使整個中國的主權以與日本進行磋商。

實力當然是解決政治難題的關鍵，但必須也要有合理的政治思路與智慧。「一中三憲、兩岸統合」是兩岸完全統一前，應有的合情合理政治安排。在這樣的政治定位下，兩岸可以共同組成共同體代表團，代表整個中國主權與日本簽署最終和平條約，要求日本在道歉、賠款、領土三件大事上做出回應。另外，兩岸也可在海域事務上成立「兩岸海域共同體」，共同研究、開發、維護、治理兩岸在東海與南海的相關事務。

中日之間並沒有最終和平條約，因此在法理上，中日戰爭並沒有真正的結束。天下也沒有戰敗國取得戰勝國領土的道理。釣魚台列嶼問題必須放在這兩個思路下，才能理直氣壯地與日本爭議。這是紀念七七抗戰應有的啟示。

（作者為孫文學校總校長）