東南衛視記者遭逐事件，從7月1日到7月3日短短48小時，政府展現前所未有的魄力與高效率，據傳行政院長跳過負責兩岸事務、大陸新聞媒體在台駐點及大陸地區出入境等相關業務的主管機關，包括大陸事務委員會、文化部、內政部移民署等，直接下令兩名記者限時出境，若事涉國家安全事務，相信大多數的民眾都會額手稱慶，覺得安心，但事實真相如何？頗讓人好奇。

首先，7月2日媒體披露，我陸委會與相關主管機關，即文化部、內政部移民署等積極查處東南衛視兩名記者的行蹤，確認後，7月3日即遭我方要求離境。文化部表示，兩名記者來台駐點採訪從事與其許可目的不符的活動，即違法在台架設攝影棚，且錄製、主持政論節目。若依據文化部《大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項》第10條規定，兩名記者違反第1項第1款「從事與許可目的不符之活動。」應立即繳回記者證及入出境許可證，並於3日內離境。

曾幾何時一向將「程序正義」視為民主社會追求事實真相的重要手段與工具的民進黨，更標榜自己為捍衛人權的政黨，絲毫不給予大陸媒體及記者改善的空間，以及規定的離境時間，如此作為，到底是展現執政「迫」力，還是怕「高雄補選」夜長夢多？

8月15日，高雄市長補選投票，僅剩40天左右。但是大陸東南衛視「海峽新幹線」的政論節目，近期卻對台灣的國防、民進黨高雄市長候選人、外交等事務，指指點點，包括：打擊台灣與不被國際承認的索馬利蘭互設代表處的外交能力，質疑政府剛成立的「台港服務交流辦公室」資訊不透明，可能暗藏什麼玄機，以及指責民進黨高雄市長候選人消費、炒作港版國安法通過的香港議題等等。如此看來，「海峽新幹線」節目，踩到了「綠」線。2018年九合一地方選舉，民進黨大意失荊州，丟了高雄，因此贏回高雄民心，與象徵民進黨起家的民主聖地，勢在必行，不容再有差錯。再則，所謂殺雞儆猴，東南衛視事件帶來的寒蟬效應，或許可以讓還在台灣的10家大陸媒體、22名記者，知所進退。

然而，政府是否有需要如此雷厲風行，執行限時出境的任務，有待商榷。此外，兩岸關係自2016年起急凍至今，此事件將雪上加霜。

再者，新聞自由與言論自由雖不能無限上綱，但也不容政治力干預，且新聞報導的正向與負面內容都有其存在價值，可以作為對照，教育並提醒民眾防範錯誤或者虛假新聞，因為唯有保持媒體與訊息的多元來源與管道，才能真正維護大家的言論自由，避免讓國家社會變成一言堂，大眾也能免遭有心人士的政治操作所愚弄。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）