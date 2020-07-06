國軍今年的漢光演習還只在預演階段，已有3人亡故，1人仍在搶救中。根據統計，36年來的漢光演習共計發生12次重大意外事故，其中竟有9次是發生在民進黨執政時期，有8人在蔡英文總統任內的漢光演習中殉職，20多人輕重傷。如此高的傷亡比例，蔡政府的官員們摸著良心自問，國軍官兵的性命有多少是葬送在無良政客的錯誤政策之下。

如果沒有好好檢視統計資料，可能不會發現所有演習的重大意外事故，大多發生在民進黨執政期間。馬英九政府任內漢光演習，僅在2010年發生海軍艦艇士兵落海失蹤的重大傷亡事件。何以蔡英文上台後就意外事故頻傳，連年有官兵在演習中傷亡？細數蔡英文任內的漢光演習，2016年上任後就發生戰車墜溪事故致4名官兵殉職。2018年，傘兵秦良丰跳傘因主副傘未全開而重傷。同年，一架F-16戰機墜毀，飛官殉職。2019年，戰車又撞上圍牆導致15人輕重傷；更離譜的是竟有海軍上校艦長在演習期間做出性侵下屬的劣行。

一次的意外事故可以說是意外，但一連串的事故，5年的漢光演習就有8人殉職，這還是意外嗎？演習事故的肇因有很多，但暴增的戰備壓力以及急就章的訓練任務，恐怕才是造成近年演訓傷亡事故頻傳的主因。

軍隊訓練講求的是循序漸進，從基礎戰技到專長職能有一套完整的訓練流路與期程。馬政府時期，兩岸在九二共識基礎下維持和平狀態，中共雖從未放棄武力犯台，但軍事對峙態勢並不明顯，國軍只需要維持經常戰備，有充分的時間可以推動各項軍事事務革新，換裝新式裝備，官兵也能獲得最紮實的訓練。這些訓練成果帶來的的自信與士氣，不僅使歷次演習的危安因素降到最低，國軍弟兄們也有自信應對中共快速崛起的軍力。

但是蔡政府上台以來，拒絕接受九二共識，破壞台海原有的和平默契，兩岸兵凶戰危態勢立現。2016年大選前，蔡英文在接受媒體訪問時說：「民進黨選贏，中國就會自己靠過來」。2016年蔡英文選贏了，2020年再度當選，但中共靠過來的卻是航母、戰機，次數越來越頻繁，距離越來越靠近。尤其今年以來，中共可能武力犯台的傳言甚囂塵上。不僅美方警告，外交部長吳釗燮也公開說中共在處裡完香港問題後，下一步可能就是對台動武。

國軍弟兄在短時間內同時應對急遽升高的戰備任務，以及必須快速完成訓練投入戰備的雙重壓力。而正由徵兵制轉型於全募兵制的國軍體質，卻又正處於青黃不接的階段。各級幹部及基層士官兵現階段承受壓力之沉重可想而知。日前輕生的海軍教準部資深少校，據傳他只剩半年就可退伍領終生俸，卻在屆退前選擇了這條不歸路。他生前承受的壓力恐怕也正是多數官兵的現況。

錯誤的政策已經讓士氣盪到谷底，是非不明、賞罰不分的領導一次次重擊在軍人心頭。奉勸政府，給國軍官兵合理的訓練時間與空間，也別讓軍隊因政客意識形態的決策而做無謂的犧牲。

（作者為台北論壇基金會主任）