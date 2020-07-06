立法院長游錫堃繼發表媚日且有損釣魚台國家主權的言論後，又有驚人之語。這次的對象換成中醫藥，他認為，「中醫」應該改為「台醫」。游錫堃是民進黨正國會龍頭，長期以獨派自居，此番言論明顯是要提醒社會，其去中化之用心深刻，只要逮到機會能彰顯其政治意識形態，哪怕是明著搞台版文化大革命又何妨。中醫師公會全聯會對此相當不以為然，認為國家應該思考的層面是促進中醫藥的完善發展，期以照護民眾的健康福祉，中醫、中藥是法定名稱且有歷史價值，不希望被誤解。

游錫堃作為立法院長，對於中醫藥在國家的法定地位不但毫無概念，也無心促進國民健康，只在乎有沒有堃叫賣舞台行銷邏輯謬誤的台獨，甚至在被各界吐槽之後硬拗，夸夸其言中醫傳到韓國叫韓醫，傳到越南叫東醫。殊不知，此言再次暴露作為台獨掌門人的淺薄，不但對國家歷史文化欠缺基本認識，就連國家地位也自我矮化而不自知。

第一、韓國、越南在過去的歷史中，因為領土曾經直屬過中國，之後也長期維持藩屬國地位直到清末，這是他們接受中國文化傳入而轉化為其民族所用的淵源。

第二、游院長口中頻稱的「中國」自1912年起即由中華民國繼承其國際法人地位，中華民國不稱自己的傳統醫藥為中醫，而要改稱台醫的基礎，難道是因為有「台灣國」消滅了中華民國這種自欺欺人的言論？他甚至還是用中文在臉書上書寫出來的，想想都替他覺得丟臉。游錫堃院長，草民們可否弱弱的問一句：你們曾經說要創造的台文，至今下落如何？

游錫堃貴為中華民國最高民意機關首長，其一言一行都必須對得起他自己念出的誓詞，怎麼可以像是個鄉野鄙夫一樣「講幹話」。如今發表的「台醫」言論連許多鄉民都訕笑，他卻還是嘻皮笑臉的說是他個人淺見提供討論。這豈不擺明台獨只是他們掛在嘴邊牟利的工具？反正他的俸祿是中華民國的民脂民膏，只要臉皮夠厚，哪怕「廣告與內容物不符」，去「中」化在他們滿滿台灣價值的同溫層裡，即便早被清醒地外界當成偽劣假藥，他們就是能像當年台灣民政府一樣持續牟利，總是有人會不明就裡的埋單，還以為吃了仙丹。游錫堃長期推動護照改名、正名制憲，但事實證明至今都是空話。嘴炮台獨並不擔心讓人看不起，其言論卻害得台獨繞在死胡同裡走不出來。

社會中，總是見到很多人熱衷自我形塑被打壓的姿態，從而激發同情心博眼球，甚至得了便宜又賣乖。以游錫堃為代表的這群人，長期以來靠此道在政治市場中占有一席之地，如果真的修法將中醫改為台醫，徹底將「台」正名，那管轄「台醫」的衛福部長陳時中是否也願意同步正名「陳時台」？不要亂拿別人長輩給的名字開玩笑，你現在懂了嗎？

（作者為資深媒體人）