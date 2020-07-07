雖然韋嗣立已經死了，但是，他的後人還住在那裡。怎麼辦呢？虢國夫人可不覺得為難。有一天，她忽然指揮一批工匠衝入韋嗣立的宅子，把韋家人都給趕了出來。隨即就把房子夷為平地，然後宣布：這塊地皮是我的了！那韋家人怎麼辦呢？虢國夫人隨便指給他們十畝空地，說：你們就到那兒重建家園吧！這不比強盜還厲害嗎？欺負官僚也就罷了，楊家人連公主也敢欺負。就在天寶九年（七五○年）正月十五，楊家兄妹夜遊，正好碰上玄宗的女兒廣平公主也出來觀燈。兩家在長安城的西市門口碰見了。西市的大門窄，容不下兩家同時進去，怎麼辦呢？楊家的一個奴才想爭道，就使勁打馬，沒想到一鞭子抽到公主的衣服上。公主受到驚嚇，一下子就滾下馬，駙馬趕緊去扶。按說鬧成這個樣子，楊家人該收斂了吧？根本沒有，他們的奴才又連抽幾鞭，連駙馬都被打傷了。第二天，廣平公主找唐玄宗訴委屈，唐玄宗倒是把那個行凶的奴才打死，但是，與此同時，倒楣的駙馬也被免官，誰讓你得罪楊家人呢？楊家人在皇帝心目中的地位那麼重要，誰不巴結他們呀！按照《資治通鑑》的說法，就是「四方賂遺，輻輳其門，唯恐居後，朝夕如市」。楊家人也要逐漸在政治上發揮影響。

第三，因為楊貴妃受到專寵，唐玄宗的宮廷也愈來愈腐化。當時，專門為楊貴妃做衣服的紡織和刺繡工人就有七百個。光穿得好不行，還得吃得好。楊貴妃是南方人，喜歡吃荔枝，可長安不產荔枝，怎麼辦呢？那就從南方運吧！可是，荔枝是最難保存的水果了，號稱一天色變、兩天香變、三天味變。怎麼才能讓妃子吃上新鮮的荔枝呢？唐玄宗下令，沿途驛站都備好快馬，晝夜兼程，以最快速度傳遞。好多人和馬就在傳遞過程中累死了。杜牧在詩中寫過：「長安回望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」為了博得美人一笑，多少人付出生命的代價啊！

那麼，你儂我儂、忒煞情多的玄宗和貴妃還會玩出什麼新花樣呢？

唐玄宗爺爺輩

串起這段佳話的李白是何許人呢？李白是個奇人。怎麼個奇法呢？第一，身世奇。講身世得從祖宗說起。李白的祖宗是誰呢？不清楚。李白自稱是隴西成紀人，和李唐皇室是一家子，《舊唐書．李白傳》也是這麼寫的，而且按照輩分算，他還是唐玄宗的爺爺輩。但是，在李唐王朝的族譜中，始終沒有李白的名字。更要命的是，還有人乾脆說他是華僑。為什麼這麼說呢？因為李白的出生地不明，

有四川、長安和中亞的碎葉幾種說法，但是，以中亞碎葉說最為有力。這個說法來自於中唐文人范傳正給李白寫的墓碑。說他們家本來是隴西人，但是隋朝末年，因為戰亂遷到碎葉。碎葉即今天吉爾吉斯斯坦（Qirghiz Respublikasi）的托克馬克市（Tokmok），有人可能會想，這不等於說李白是華僑？其實，華僑一說是今人的誤解。因為碎葉雖然今天不屬於中國，但是在唐朝，還在安西都護府的管轄

之下，是大唐的領土。但是無論如何，這碎葉城離唐朝的核心區太遠了，李白又拿不出一個像樣的家譜來，所以始終沒能得到李唐皇室的真正認可。換句話說，祖先是誰不明朗，說是隴西李氏，但是有可能是假冒的。

祖先不明朗也罷了，李白的父親也不明朗。一般有關李白的傳記都會寫，李白的父親叫李客。可是，這李客的「客」字可不是一個名字，而是一個稱呼。因為李白小時候，他爸爸帶著他從中亞遷到四川江油，在當地人的眼裡不就是個外來客嗎？所以叫做李客，真實的名字倒沒人知道。不僅名字沒人知道，職業也沒人知道，有人說是商人，有人說是俠客，還有人說是隱士。祖先不清不楚，父親也身分不明，又來自那麼遙遠的邊陲，居然能夠成長為彪炳中國文學史的大詩人，這身世夠傳奇吧！

第二個傳奇的地方是長相奇。李白長得什麼模樣呢？有人馬上想到他自己說的那句話「長不滿七尺」。不到一點七公尺的個頭，好像有點其貌不揚。這樣想可就大錯特錯，因為李白的自我評價可不止這一句。他還說過自己是「天為容，道為貌」，換個通俗的說法就是仙風道骨。當然，碰上自我感覺良好的，自我評價有時候只能做個參考。再看看別人的評價吧！唐朝有個文人叫魏顥，也算是李白的崇拜者，說李白是「眸子炯然，哆如餓虎」。意思是目光如電，張開嘴像猛虎一般。一方面仙風道骨，另一方面又精光四射，這樣的相貌也夠神奇。

太白金星轉世

第三個傳奇是才華奇。一個中國人，只要稍稍有點文化，誰不知道詩仙李白？「床前明月光，疑是地上霜」也好，「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」也好，都是我們兒童時代就耳熟能詳的名句。杜甫號稱「詩聖」，對李白可是佩服得五體投地，說他「筆落驚風雨，詩成泣鬼神」。這哪裡是一般人能達到的境界啊？因為李白的才華太高了，人們都覺得不可思議，所以就編了不少傳奇故事。比如，有故事說李白的媽媽生他的時候，夢見長庚星，也就是太白金星進入自己的懷抱，所以才給他起名李白，字太白。這不就等於說李白就是太白金星轉世嗎？還有故事說他小的時候夢見筆頭開花，所以寫作如有神助。「夢筆生花」的成語就是從這兒來的。當然，這兩個故事都太離奇，令人難以置信。但是，有一個故事可是真的。什麼故事呢？謫仙人的故事。李白剛到長安時，有一次在紫極宮，也就是老子廟，碰到賀知章。賀知章可是詩界前輩，當時都八十多歲了，我們上小學的時候，都背過他的「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」。（待續）