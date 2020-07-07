無色覺醒》王丰：美國會不會拋棄台灣？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第668集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國會不會拋棄台灣？」

最近幾年，美國國會通過了一連串的法案支持台灣對抗大陸。台灣彷彿一時之間成為美國的親密愛人，彷彿一夕之間取代歐盟、取代日本、取代韓國成為美國最親最親，爹親娘親，不如台灣親的親密愛人。

儘管台灣是美國最親最親的親密愛人，但冷靜理性分析一下，美國跟台灣非親非故，一沒有血緣親情，一沒有兒女私情，美國為什麼對台灣情有獨鍾？美國的情有獨鍾真的可靠嗎？美國會不會是薄情郎，美國會不會翻臉不認人，美國會不會不管你死活，只顧自己逃命。

種種跡象顯示，美國拋棄台灣的可能性幾乎是百分之百。美國從獨立建國以來天生就有被叛朋友的基因，法國給予美國最多的奧援，人力物力，但是獨立成功以後，美國一腳踹開了法國，立刻與英國締結了和平條約，為的是美國自身利益。原本大力支持美國獨立戰爭的法國國王路易十六世（Louis-Auguste），動用國家資源支持美國獨立耗盡國力，美國不但不報恩，反而落井下石，路易十六世最後被送上斷頭台。

美國這種背棄盟友，以怨報德、恩將仇報的行事風格，被諷刺是一種「精致的利己主義」。2017年10月美國冒然從敘利亞、土耳其邊境徹軍，讓曾經和美國並肩作戰對抗伊斯蘭國的庫德族，曝露在被土耳其軍事攻擊的風險中。

伊朗巴勒維國王（穆罕默德-李查．巴勒維），1953年在美國中情局的支持奪回王朝政權，是美國極力拉攏的對象。後因其敵視伊斯蘭教義，引什葉派教徒及下階層民眾不滿。到1979年被霍梅尼所領導的伊斯蘭革命推翻，而美國放棄對巴勒維的支持，任由他被推翻，使他流亡海外並病逝於埃及，成為「伊朗末代沙王」。

南越第二任總統阮文紹，曾經是美國政府信任的越南軍官，在美國槍殺吳廷琰兄弟的流血政變中，阮文紹曾經是美國的槍手，在美國的命令下，首先衝進越南總統府執行軍事政變，推翻吳廷琰、吳廷瑈兄弟。而吳氏兄弟也曾在美國中央情報局（CIA）的協助下取得政權，也在CIA的策動下，失去政權，同時丟掉了性命。

阮文紹如同美國政治工具，等到美國前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）政府，面臨美國內反越戰示威浪潮壓力下，美國政府決定準備從南越撤軍，而且重施故技要求阮文紹屈服接受美國與北越等的巴黎協議條件。尼克森的國安顧問季辛吉（Henry Alfred Kissinger）甚至奉命脅迫阮文紹，「如果你不同意及配合，那麼難保哪個人或哪個國家將要承受災難。」

按照1973年美國和南北越方簽署「巴黎和平協約」（Paris Peace Accords）的共識，美國承諾已經大量進入南越境內的北越軍隊，可以繼續駐紮原地留在南越，而且在「巴黎和平協約」簽字之後，西貢將成為主權政府，這是美國為了從越南盡速撤軍，向北越胡志明當局作出的承諾。而阮文紹和季辛吉會面時，曾堅決反對美國所提條件，認為這無異是要南越當局自尋滅亡，季辛吉則表態美國政府已經允諾此案，因為尼克森在美國會遭逢困難，民意壓力他別無選擇。

而當南越被迫接受「巴黎和平協約」，美軍規模撤出越南，北越因而大舉入南越首都西貢（Saigon），1975年結束越戰。南越淪亡後，阮文紹曾經聲淚俱下説，美國政府説話不算話，美國強迫他接受「巴黎和平協約」並承諾繼續捍衛南越，但都沒有做到。這場越戰最終造成約5萬多名美軍陣亡，估計也有約300萬越南人罹難。

美國會不會拋棄台灣？這問題的答案一半在台灣自己，一半在未定之天。自己的這一半就是台灣有沒有足夠的籌碼令別人不會拋棄你。「台灣有沒有伊朗豐富的石油資源？…沒有！」；「台灣有50萬美軍投入戰場嗎？…沒有！」。既沒有巨大的財富利益，又沒有非你不可的兄弟垂死之交，在性命交關的垂死關頭，在權衡輕重的利害關頭，被犧牲、被拋棄是很自然的事，似乎不必驚訝。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！