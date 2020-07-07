立院日前通過2期「前瞻計畫」4200億元，總計蔡政府2016年上任迄今，以「特別預算」編列之預算，已達1兆2972億元──包括兩期前瞻8400億元、新式戰機採購2472億元和振興紓困2100億元。但是，今年綜所稅和營所稅合計，比去年下降17.2%，減收868億元；明年因新冠肺炎衝擊，稅收應更嚴峻，政府債務勢將加劇惡化。如何在超前部署防疫之外，同樣超前部署迎戰公共債務遽增，已是蔡政府無法逃避的挑戰。

截至6月底，中央政府負債5.68兆元新台幣，平均每位國民背負24.1萬元。雖然1年期以上負債總額約為國內生產毛額（GDP）的31%，符合《公共債務法》設定的上限40.6%，但未來幾年公共債務預期將迅速攀升，政府必須未雨綢繆有效節制，否則增債餘裕不多，未來若又有重大疫情將難以應對。

近來，中央政府除常態性年度總預算外，動輒編列「特別預算」，已經達到浮濫之地步，也成為政府債務遽增之重大因素。事實上，特別預算依法須屬於下列事項：國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災難、不定期或數年一次之重大政事。因此，戰機採購和紓困振興可以編列，但8400億元的前瞻計畫，幾乎都是一般性建設，第2期甚至多半還沒項目，正等待地方政府提出申請，完全不符特別預算要求，是極不負責任的施政態度。

表面上看，目前各級政府總債務占GDP比例約36%，仍低於一些先進國家；但和這些高債務先進國家之間，有個顯著的差異，就是這些國家都可依狀況提高稅收來避免債務失控，如美日經常可見加稅或減稅，但台灣近年來因選票壓力，幾乎已看不到加稅，只有越來越多的減稅和補貼，只見債務一路攀升而未見下降。

更可怕的是，未來政府巨額的國防和社福支出，還會繼續飆升。包括國防投資、勞保、健保、長照，都會讓債務繼續擴大：首先，對飛彈和潛艦等國防投資，明年將達高峰1161億元，後年也接近9百億元。在蔡政府對美國依賴日深，對北京益發敵視的狀態下，未來國防支出預期還會繼續飆漲。其次，勞保精算估計，今年收支缺口達181億元，已由政府挹注2百億元止血；但2年後缺口高達522億元，2026年缺口更將竄升到1320億元，政府只有兩個選擇：挹注或改革，否則就會破產。其三，全民健保也是一大問題，2017年起年年虧損上百億元，今年缺口超過6百億元，2022年將有上千億元的缺口，除非調漲保費否則就會破產。其四為長期照護方案，幾種稅源合計1年只能挹注約3百億元，而失能人口80萬人，幾年內就會超過百萬人，衛福部估計每年需求應耗費1200億元，但財源有限之下，目前只能提供內含有限的長照，且到2027年就瀕臨破產。

上述四大問題中，最嚴重者當屬勞保，除保費和退休年紀過於寬鬆以外，勞保基金投資績效不佳，一直是個嚴重問題。其10年平均投報率只有3.3%，不僅遠落後於新加坡淡馬錫基金的7%、美國加州公務員退休基金7%、南韓國民年金的6%，甚至低於台灣證券市場年均殖利率4.1%，成為破產一大威脅。因此，除考量調整保費和退休年齡外、痛下決心提高勞退基金投報率，是解決問題的首要途徑。

其次，如同日前《中國時報》社論指出，國防投資若發展之武器不用或不適，經常帶來大量浪費；而全力押寶美方，需付出的國防代價也將越來越高。不如調整策略，用親美和中來緩和兩岸關係，省下大量非必要的國防負擔，才能避免債務大增。其三，前瞻計畫由於得來容易，已應驗外界的預測產生了不少問題；一期預算執行率迄今不到3成，甚至有11個項目執行率掛零，顯示缺乏嚴謹之可行性評估。政院務必嚴格把關，汰除非必要和效率低的項目來控制債務。其四，外界批評長照的稅收制財源不穩，宜仿效健保改為公辦保險制，避免經常需由政府撥款挹注，應慎重考慮。其五，必須嚴守財政紀律，即便無法如同新加坡由法規要求年度收支必須平衡，至少須嚴格遵守不濫編特別預算，朝野政黨都要為國民看緊荷包，而非淪為橡皮圖章。

現今世界逐漸淪為亂世，無力超前部署控制債務者，將隨時在巨大衝擊下無力回應而沉淪滅亡，蔡政府務必牢記在心。