新冠病毒持續在全球延燒，轉變了人們的生活方式，也改變了世界，甚至逆轉了全球化進程。但人們比較少注意到的是，新冠病毒可能也將撲滅民粹主義，美國總統川普，巴西總統波索納洛首當其衝。

在新冠病毒侵襲世界前，美國總統川普橫衝直撞。「讓美國再度偉大」深入人心，大受居住美國內陸白人的支持。龐大的減稅和刺激方案讓股市不斷上漲，和大陸的第一階段貿易協議又加強了跨國企業和農業州對他的支持，連任幾乎穩操勝券。

但新冠病毒打破了一切，儘管極力甩鍋北京，川普抗疫不力的形象漸漸被人們接受。種族歧視引發的全美抗議，讓民眾開始思考領導人的角色，是要撕裂社會還是調和矛盾，安撫人心。

川普原本兩個致勝法寶，一個是經濟，另一個是白人的危機感，都因為新冠而改變。經濟惡化、失業率高漲，儘管股市榮景得以維持，但很難轉化成一般人有感的實惠。白人的危機感在全美抗議，社會對抗下進一步加深，川普鐵粉不但沒有在經濟上得益，反而有感染病毒或付不出高額醫藥費的憂慮，更糟的是，在這一波衝擊下失去工作。

有南美川普之稱的巴西總統波索納洛，川普的錯誤幾乎無一倖免，但他比川普吃虧的是，巴西經濟本來就不好，他上台後碰上新冠更欲振乏力，他不斷將新冠比做小感冒，巴西現在是新冠確診全球第2名。可以確定的說，現在投票，波索納洛絕對狼狽下台。

新冠病毒撲滅民粹領袖？從川普和波索納洛的境遇，可以看出端倪。