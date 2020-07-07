當代網路社會研究權威曼威．柯斯特出了新書《憤怒與希望──網路時代的社會運動》，以他實際參與西班牙「憤怒者」運動，以及對「阿拉伯之春」、冰島「廚具革命」、美國占領華爾街運動等研究，對新時代的社會運動做出深度觀察與分析。

雖然時間尚短，但新興的網路媒體改變社會運動、政治運動，已是不可逆轉的事實，然而它會如何轉變，卻仍缺乏研究。學者不太敢做這種題目，有一個最重要原因是它變化太快，剛寫完的論文，轉眼就被新的事件推翻。然而，作為社會運動仍有跡可循，此即社會運動總是始於不公義所引致的群眾憤怒，進而採取行動。

這樣的社會基礎是不管有無網路媒體都同樣的，但有了網路媒體，更容易使事件會在一夕之間爆發。特別是，行動通訊與網路媒體發達的地方，讓群眾的自發性聚集更加不容易控制。以突尼西亞來說，一個小販長期被欺負，他到政府大樓前憤怒自焚，視頻被上傳網路，在一夕間燃燒起來。冰島是一個歌手在議會大廈前唱歌嘲諷銀行控制冰島，害得民窮財盡，有人上傳，立刻瘋傳，幾天後，成百上千的民眾就聚集到廣場上，帶著鍋碗瓢盆出來，抗議生活過不下去。

請注意，10年前的這些運動，視頻已經是最具影響力的傳播管道。現在，這力量更強大了。香港反送中的群眾街頭抗爭如此，美國的「I can’t breathe」在極短時間內傳遍全球，大家都學著用佛洛伊德被警察壓制的姿勢，雙手放在背後，伏在地上，以表達抗議。而美國有些地方的抗議活動也學著香港。

網路時代的社會運動模式變成是全球性的擴散，更加印證柯斯特的判斷。柯斯特特別提到，具體的空間占領，在社會運動中之所以很重要，在於它是一個象徵，廣場、政府大廈、公共空間、公園等都有它的意義。是以占領華爾街雖然是無效的，但行動的象徵意義大於實質意義。同樣地，台灣的太陽花占領立法院，也是一種行動的象徵，具有宣傳凝聚的效果。

和傳統群眾動員不同者，網路時代沒有誰是領導者，群眾本身互相召喚，參與集會，討論審議，建立共識，採取行動，又或者意見分歧，勉強達成共識，但它終究是一個群眾參與的民主機制。對已經被銀行家、大企業、權勢者、媒體大亨等所壟斷的權力而言，這是一個非常重要的過程，這樣的過程即是賦權（empowerment），它使得民眾不再是孤立者，而是參與的力量。

柯斯特把當代社會視為一個網絡的社會，權力在其間有許多不同的維度。有權力的人總是能根據自己的利益和價值觀組織出權力網絡（Networks of power）。這權力主要是透過大眾傳播的多媒體網絡來影響我們的思維，因此通訊網絡即是製造權力的關鍵來源。這個分析也完全適用於台灣。

如同世界的網絡不再只是媒體，而是由金融資本、政軍經、利益複合體等所交織組成一般，台灣現在的執政者也已經構成了這個組合。從網路的個人平台，再到報紙、電視、電子報、社群平台等，再到網軍出征，整個權力操作已形成一個複合體。柯斯特說：「這些網絡都有同一個的願望：希望政治體系回應它們的利益與價值觀，讓它們可以控制社會的規則與規範。因此位於國家與政治體系周圍的權力網絡，乃是整個權力網絡的核心。」以此觀察現今的執政黨及其派系，再清楚不過了。

然而，社會運動也恰恰誕生於權力結構所漠視，甚至受到它傷害的地方。看看這個傲慢的政府，再看看那些被太陽能覆蓋的海濱，被中火燒得天黑地暗的中部地區，那些被政府沒收的水利會的民間資產等，人民會不會哪一天，突然一聲驚雷般地叫出來？

社會運動不一定變成政治力，因為它有自身的正義訴求，但它必定是「反權力」的。它會在改變社會體制的時候，根據自己的價值，制定新的規範。所以不管是什麼顏色的政黨，了解社會力，了解社會脈動，才是掌握網路時代社會運動的開始。

在這種網軍鋪天蓋地、胡言亂語的時代，讀柯斯特，的確使人腦子清醒，清爽多了。

（作者為作家）