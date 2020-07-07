部分台灣政治人物與媒體特別偏好「突破」，外交部長吳釗燮1日「很高興」地宣布，台灣將與索馬利蘭互設官方代表機構，「外交突破」立刻紛紛出籠。但國際關係學者專家索盡枯腸，除了與一個「沒有被任何國家承認、自我宣示的國家」互設代表處的先例外，實在無法拼湊出突破的意象，反而暴露了民進黨政府對非洲外交工作的進退失據。

檢視自2000年以來台灣與非洲國家關係，民進黨陳水扁總統執政8年，台灣與賴比瑞亞、塞內加爾、查德及馬拉威斷交；馬英九總統任內，與甘比亞斷交，也是唯一斷交國；蔡英文總統第一任內則有聖多美普林西亞、布吉納法索斷交。在斷交過程中，都是完全切割，沒有另設機構維持非官方關係，導致目前在非洲54個國家中，只有在史瓦帝尼設有大使館，南非與奈及利亞則為代表處，以及南非開普敦辦事處，台灣與龐大非洲的關係真是如同撒哈拉沙漠般荒瘠。

吳釗燮在記者會中強調，推動與非洲國家的合作關係，拓展在東部非洲布局，目標至為正當，令人不解的是為何要選定宣布獨立近30年，沒有國家承認，也非聯合國會員國的索馬利蘭。鄰近的衣索比亞、肯亞都是東非大國，在國際舞台也極為活躍，才應是台灣的首選。可能由於中共的壓力、或是這些國家興趣不高，只有選擇更渴望國際認同及援助的索馬利蘭，這恐難稱為外交突破。

這次政府是以「台灣」名稱設立代表處，似乎有意凸顯台灣的主體性，但這並非創舉，更非突破。過去4年多，民進黨除了創下空前的7國斷交紀錄外，台灣在無邦交國中以「台灣」為名稱的代表處或辦事處，都被迫更改為「台北」，而外交部只能在索馬利蘭找到「突破口」。

根據澳洲「洛伊研究院」的「全球外交指數」，台灣目前在全球共設有107個館處，排名世界第32名，顯示台灣對擴展國際空間仍有旺盛企圖心。但如罔顧國際現實，落入「數字陷阱」，或是以大內宣為出發點，創造外交突破假象，受到傷害的將是國家利益及信任政府的人民。索馬利蘭落後、貧窮，人均所得只有350美元，台灣提供人道關懷與援助應予肯定，但卻高調操作宣傳，涉及的政治風險是否符合比例原則？

索馬利蘭並未與台灣正式建交，政治外交效應有限，雙方經貿利益也沒有交集。由於地理上接近中共建造的吉布地軍港，有學者指出，駐索馬利蘭代表處可以掌握中共在非洲軍事動態，真是充滿了創意與想像力。

到目前為止，國際社會最明確的反應是，索馬利亞政府發表聲明，譴責台灣與索馬利蘭建立外交關係，侵犯索馬利亞主權和領土完整。美國與歐盟對索馬利蘭保持觀望立場，強調應由「非洲聯盟」先行解決，台灣「超前部署」，拔得頭籌，到底有何實質利益？國人還是一頭霧水。

（作者為資深媒體人）