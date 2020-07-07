自6月30日北京全國人大常委會通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》並於晚間由港府刊憲後，各界對該法律條文有不少探討與分析，多數法律學者皆指出其「罪行定義模糊、牽連廣泛、罰則甚重、容易以言入罪」等問題。

該條文中的「分裂國家罪」及「勾結外國或境外勢力罪」，對台灣民眾的衝擊尤大。在前者中，不論是支持港獨或是台獨，只要是分裂國家者，不管是組織、策畫、資助或實施皆屬有罪；而後者更是廣泛，凡港人與外國或境外的機構、人員共謀，試圖阻撓政策、影響選舉、制裁封鎖、引發港人對中央或香港政府反感，皆屬犯罪。

而7月1日香港國安委依法成立後，港府進一步在7月6日刊憲公布《國安法》的《第四十三條實施細則》，賦予香港特首有權批准截取通訊資料，可在更保密及效率下協助香港警方執法。而細則中還規定，可向「某外國政治性組織或台灣政治性組織，或某外國代理人或台灣代理人」要求提交資料，並表明若不遵從或給予虛假、不完整資料，可判處罰款或監禁。對此，我陸委會副主委邱垂正除呼籲國人赴港應審慎評估外，也表達我方對該法強烈針對性的錯愕與不滿，更警告港府不應侵害我駐港機構的正當權益，破壞台港與兩岸的互動。

就北京此次推動制定《港區國安法》到公布《第四十三條實施細則》，可明顯感受到北京嚇阻台灣政府與社會干預香港事務的強烈意圖，更凸顯出北京有意嘗試將其國內法律的適用範疇「延伸」到其領土管轄之外，擴大其「長臂管轄」的空間。對此，我方應從國際政治與兩岸關係兩個角度進行觀察。

就國際政治面向而言，北京在2018年中美貿易戰以來始終趨於被動，而2019年香港發生反送中運動後至今，美國對此在《香港關係法》基礎上制定《香港人權與民主法案》，而最新的《香港自治法》也只待川普總統簽署。事實上，美國透過國內立法來針對侵害香港自治權的中國官員、其他個人及合作的金融業者進行制裁，這是長年來美國憑藉其國際霸權實力，擴張其司法管轄權的例證，因此美國的「長臂管轄權」時常受到其他國家的抗議。

而隨著中國崛起及在國際政經領域影響力的擴張，中方近期也仿效美國展現其在不同領域的「長臂管轄權」，尤其在華為與孟晚舟事件後，北京也決意將長臂管轄權延伸至這次的《港區國安法》，作為抵制美國的策略。

在兩岸關係方面，北京甚為介意我政府在中美之間選邊站，也對台灣的政治發展傾向感到不滿，此次的作為不無提醒台灣社會應謹慎作為之意味。後續港府如何對待我駐港機構，將成為兩岸關係的溫度計。我駐港辦事處能否維持目前的服務功能，抑或是較目前現有業務更加限縮，甚至不予續期我駐港人員的工作簽證，或拒絕我方新派的事務性人員，使我駐港辦事處無以為繼，都有待觀察，政府也應理性冷靜以對。

（作者為中國文化大學政治學系兼任助理教授）