搶在黃道吉時，電信三雄5G接連正式開台！你我熟悉的三大電信業者，從2G時代良性競爭迄今，讓台灣人用到了全世界性價比最高的電信資費與吃到飽頻寬。有了3G與4G的成功經驗，如果新款iPhone的5G版本在第4季順利推出，台灣5G市場未來1年的滲透速度，肯定相當樂觀。

疫情後百業蕭條，每十年迭代一次的電信產業，讓5G成了全世界難得看不到烏雲的產業。畢竟數位轉型箭在弦上，4G時代難以普及的VR與AR趨勢，以及物聯網與智慧城市等政策主旋律，如今終於等到了5G順勢而來的爆發契機。

當然，各國對於5G應用與普及的質疑聲浪不減，但我們回顧全世界3G與4G的早期發展階段，也曾歷經各國政府頻譜釋照標金過高，對於軟體服務應用的百般質疑，還有基地台佈建速度與訊號普及的過程，尤其台灣還曾經在WiMax規格上走了彎路。

如今回過頭來看，台灣電信業者至少在「鋪水管」的本業上一把罩，只不過蓋完頻寬高速公路後，上頭跑的都是賓士與法拉利！臉書與LINE就是最好的舶來品例子，國產車真的很稀少。

過去十年的移動互聯網（Mobile Internet）產業發展，在4G頻寬與智慧型手機產品愈發成熟的情形下，造就中美諸多新創企業成為科技巨頭。抖音母公司字節跳動，就是移動互聯網產業下半場的最新例證，上半場的FANNG「尖牙五哥」早就賺到了全世界的錢。

來自於手機載具的海量用戶數據，奠定了人工智慧賦能各行各業的基礎。未來十年樂觀來看，5G會真正迎來萬物聯網的時代，透過智慧手錶與手環，智慧眼鏡與服飾，我們每分每秒的數據，都將存儲在雲端。只不過如此龐大且珍貴的數據資產與隱私，會不會被科技巨頭們「作惡」使用，真的就比較悲觀了。

2000年至2009年，台灣在Web時代，還沒有輸得那麼慘，甚至有諸多領先世界推出的網站服務。2010年至2019年的APP時代，台灣卻是全盤皆墨，國產APP到了4G時代的終場第四節，才稍稍得到國人喜愛。我連續5年發起與主辦「WHATs NEXT！5G超元年」數位行動產業高峰會，就是希望透過峰會活動此一平台，讓產官學研領袖們，攜手為台灣找到新路。

眾所周知，5G時代各種內容與網路服務，將更快速的傳遍全世界。4G時代的科技巨頭壟斷現象，是否在5G時代會更加嚴重呢？台灣作為舶來品競相角逐的高產值市場，又是否會持續失守呢？這端賴電信業者與軟體服務業者，以及正確的政策方向共同努力了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）