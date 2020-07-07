據傳宋太祖趙匡胤病重時，召其弟太宗趙光義入宮議事。在燭影下，只見趙光義忽而離席或躲離，並聽到太祖引斧戳地的聲音，當晚趙匡胤即與世長辭，留下傳位或篡位的「燭影斧聲」之謎。近來蔡總統是否曾喝斥大法官，同樣如同羅生門般令人難解。

前大法官許玉秀投書，直指蔡總統3月與公民司改團體會面時，不僅責備在場的司法院祕書長，還命人找來曾任祕書長的現任大法官呂太郎，當眾嚴厲喝斥一番。總統府及司法院立即發聲明指此是「憑空指控」，與會的民團人士也緩頰說，總統只是「上火」或「訓誡」官員而已。

事實上，總統有無責備、喝斥大法官，可能只是文字敘述或當事人主觀感受的差異，並非此事件的關鍵。真正的問題在於，總統竟然可恣意地把大法官叫來問話，完全無視憲政分際，將司法獨立棄之如草芥！

司法獨立的內涵，除了法官裁判必須根據法律及事實作出判斷，不受任何外在干預或影響之外，同時也確保在權力分立下，司法權運作不受其他權力機關的不當干涉。因此，憲法第80條明定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」。所謂不受任何干涉，指的是法官行使審判職權，獨立於中央或地方各政府機關之外，不受其他任何機關指令之拘束，不論是以建議、推薦、關說、請求、要求等方式。

倘若任何機關都可以「執行公務」為由，隨時找法官來「諮詢」，試問要如何確保憲法「不受任何干涉」的要求？尤其是提名任命大法官的總統，將可以彈劾總統及職司釋憲的大法官隨傳隨到，如此「瓜田李下」混亂憲政分際的行徑，要如何讓人民相信總統不會干涉司法，大法官解釋憲法的結果不會偏坦執政者？這又豈是總統府一紙「就司法改革相關政策議題進行溝通」、「暢順後續政府與民間於改革上之協力」的聲明，即可輕描淡寫地帶過？

更誇張的是，執政黨為了幫總統文過飾非，竟還扯出總統的「院際調解權」。且不說依憲法第44條規定，總統要調解院際糾紛，要找的應該是院長，而不是大法官。總統與民間團體會面「溝通政策」，又有什麼「院際紛爭」需要調解？

此外，現任大法官僅僅因為總統的召喚，即宛如接獲「傳票」，立刻趕赴總統府，毫無「防未然，不處嫌疑間」的態度，將大法官的脊樑充作元首的權杖，無異是拿司法靈魂交換權位的浮士德，已經讓大法官的風骨蕩然無存！

總統是否喝斥大法官或許是「燭影斧聲」，已不可細究，但總統可以隨時傳召大法官質問、喬事情，卻已然斲傷司法的獨立性與公正性。一旦這樣的行為成了「憲政慣例」，司法的「皇后貞操」又將焉存？

（作者為國家政策研究基金會內政法制組副召集人）