美中爭霸從貿易戰打到疫情戰，最近再添香港這個新戰場，雙方越打越激烈，也越來越沒有章法。有人因此拿「清朝那些事」來托古論今，把美國抗疫失敗比喻為新鴉片戰爭，又指《港區國安法》的「長臂管轄」就是現代慈禧條款，還真有幾分貼切。

新冠疫情至今高燒未退，美國尤其嚴重。如果把抗疫當作一場戰爭，美國毫無疑問是最大輸家。美國輸在過度自信，不論政府還是個人，都以為美國是全世界最強的國家，美國的武力足以應付任何威脅，美國的制度優於所有國家，美國的個人主義無所不能。但遇到病毒這個來無影、去無蹤的敵人，恰恰是美國這種傲慢自大的心態，把她所有的優勢轉變成了劣勢。

因為防疫需要全國上下進行危機管控，美國的聯邦制度難以協調，美國的個人主義無法配合，連要不要戴口罩這種事都可以吵上老半天。美國明明科技水準世界第一，疫情當下只須表現出一點對專業的尊重，絕對可以有效控制，卻選出了川普這樣的總統，只關心經濟與選情，對疫情掉以輕心，決策反覆無常，更嚴重的是帶頭鼓吹反智，最後搞到無法收拾，只有歸咎於中國一途。

這情況像極了鴉片戰爭時的清朝。當時的中國自居天朝，朝廷傲慢自大，人民封閉保守，完全無視現代浪潮已經襲來，結果就是一敗塗地。清廷的顢頇與人民的無知還導致義和團出現，慈禧太后竟趁勢向全世界宣戰，最終換來喪權辱國的《辛丑條約》。

事隔100多年，沒想到慈禧條款竟然又出現了！說的就是《港區國安法》，條文一出，全球譁然，因為這個法對四大違反國安罪行的定義十分廣泛，包括引發對特區政府或中央政府憎恨的言論都可以入罪，而且不但規範700萬香港人，包括他們在香港以外的言行，還要規範那些不是香港人、在香港以外地區的言行，長臂管轄到了此等地步，等於全球75億人都在其涵蓋範圍，這種氣魄完全不輸給當年向全世界宣戰的慈禧太后，難怪被譏為現代版的「慈禧條款」。

倘依該法無限上綱追究下去，未來不但各國挺港的國會議員、NGO團體、媒體記者、學者都可能有事，恐怕連川普、拜登都逃不掉，他們「詆毀」中國的言論如此激烈，哪天到香港訪問時如不「依法」逮捕，如何交代？當然港府自然不可能對各國政要執法，否則就天下大亂了。

話說回來，美國的抗疫戰爭儘管打得慘兮兮，但美國至少還有民主選舉可以扭正偏失，美國的立法、司法和媒體也還健全，可發揮第二、三、四權的功能，這場新鴉片戰爭對美國雖然有傷，卻不至於就此一蹶不振。倒是《港區國安法》的「慈禧條款」如何執行，大家不妨多多發揮想像力：是港府要向全球派出警察，監控世界各地的反港疑犯？還是要鼓勵全球愛國人士協助舉發？

如果這些都做不到，那為何要訂出這種連大陸自己都沒有的「對外管轄權」條款？這就透露出北京代行立法的目的，就是製造所謂的寒蟬效應，重點在於震懾港人乖乖當個經濟動物就好，也是警告台灣人乃至海外華人少管香港閒事。至於萬馬齊瘖後的香港，還是不是那個閃耀的東方明珠，已是次要。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）