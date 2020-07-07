陸委會主委陳明通口中的「小明」們，自大陸武漢地區爆發疫情迄今，和父母分離兩地已超過半年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已釋放訊息，得以返台的時機「應該不久了」。自從總統和立委大選開打以來，民進黨已成功讓台灣民眾籠罩在仇中、抗中的氛圍中，因而使「反」的情緒綁架了人道的「返」。如今能讓約2000位小明們及其父母看見了在台團聚的曙光，終究是件值得欣慰的事情。

小明們身在大陸為何亟欲回到台灣？基本上是因為他們原本就生活在台灣，至少父母親之一也是台灣人，而且他們也本有長期在台居住的合法資格。光就這些條件，即可知以政治上的理由讓父母子女無法團聚，不僅有違基本人權，更是有違人道。

近來為了總統提名陳菊擔任監察院長是否適任一事，朝野黨派在政治上多所攻防，而陳菊則強調與標榜自己擁有「人權鬥士」的經歷，對於依法另兼任新成立之「國家人權委員會」主委的監察院長職務，自認再合適不過。但陳菊過去被認為是「人權鬥士」是因爭取政治上追求台灣獨立的自由和權利，此種權利在本質上並非屬外國人也應受我國法律保障的基本人權。因此，若陳菊有心要從「權鬥人士」蛻變成真正的「人權鬥士」，何不挺身呼籲政府盡速讓小明們回台團聚？

自從新冠疫情爆發迄今，台灣人大多相信我們的防疫成效世界第一，且有餘力幫助世界各國。但弔詭的是，既然防疫能力如此強大與績優，何以半年來還不能為小明們開啟返台的大門？相對來說，台灣的確診病例絕大多數來自歐美境外移入，這也意味了政府對於人權的認定，竟是基於政治目的而有選擇性。

今年4月中旬英國智庫《Deep Knowledge Group》發表的一份報告顯示，在新冠疫情期間「安全國家或地區」的排名上，台灣列名第7，還輸給排名第5的中國大陸與第3的南韓。該智庫在6月初又發表了最新排名，台灣則滑落至第16名。這些排名有多項指標，而台灣的名次滑落也未必表示台灣退步。但台灣若開放約2000名的小明們返台，以積極作為落實人權的保障，或許 在防疫管理效能上能得到國際更高的評價。

值得深思的是，今年2月陸委會即有意讓小明們返台，但拖到現今仍未能實現的原因，不正是因大選以來執政黨塑造和網軍推波助瀾興起的「反中」氣氛，讓政府本有的人道和人權之心，受到了民粹力量的反噬與綁架。同樣地，我們對於防疫成效的「自我感覺良好」，是否也是吃了以「大內宣」所製成的興奮劑？小明事件給執政者的警惕是，操弄民粹政治的結果必將斲傷人權。

（作者為世新大學兼任副教授）