立法院長游錫堃拋出「中醫」改名「台醫」的話題被罵翻，7日改口說中醫改名現在不是優先議題。游貴為國會議長，引經據典指中醫傳至朝鮮半島叫韓醫、傳至日本叫漢醫、傳至越南叫東醫，顯然有備而來，一則去中華文化，再則凝聚正國會在民進黨內的鬥爭能量。

游錫堃是出席中醫藥學術論壇致詞時，以韓、日及越南都已不叫中醫為例，倡議中醫藥改名「台醫」及「台藥」應不錯，不然也可以叫漢醫！此語一出最令人驚訝的是，台下列席者大都是中醫藥執業人員，為了逢迎附和，竟響起陣陣掌聲。

韓國最早稱傳統醫學為「漢方醫學」、「東洋醫學」，現代則依《國民醫療法》，將「東醫」、「漢醫」統一改稱為「韓醫」；日本深受中國傳統醫學影響，不斷內化發展出「漢方醫學」；越南傳統醫學同樣源自漢醫學，取名東醫係越南地理位置在東方，便於與西醫區隔。

不論韓醫、漢醫或東醫，一脈相傳都來自源遠流長的中華文化薰陶。游錫堃的提議不只藍委酸爆，要陳時中與陳致中改名「陳時台」與「陳致台」，自家立委不挺，蔡總統受訪也不願回應。原本「樂觀其成」的中醫師公會全聯會甚至發聲明滅火，強調中醫、中藥具有歷史價值，秉持一貫中立態度，不介入討論。

裡外不討好的游錫堃7日態度180度轉變，改稱只是提出來讓大家討論而已。這與民進黨強渡關山把華航及護照更名做成決議，逕付二讀就躺在立法院，以及民進黨立委蔡易餘提案刪除《憲法增修條文》前言中的「國家統一前」，隔天火速撤案如出一轍，印證中醫正名也是不折不扣的假議題。