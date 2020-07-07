民進黨政府以涉及與許可目的不符的活動之理由，撤銷大陸東南衛視記者艾珂竹與盧薔在台記者證及簽證，要求她們立即離境。這是一樁「自以為是的蠢事」，蠢到不能再蠢。首先，是對言論自由的傷害，第二，再次暴露民進黨「柿子撿軟的捏」的本性，第三，這個動作是「小鼻子小眼睛」的伎倆，觀感極差，第四，在兩岸關係及中美關係最惡劣時刻，給北京及大陸民粹勢力「敵對」的訊號，有必要嗎？

言論自由是「台灣價值」的核心，是兩岸體制明顯的差異，也是大陸許多人認同「台灣最美的風景是人」的主要原因，更是台灣與大陸競爭最有價值、有吸引力的部分，卻因為對藍營名嘴常上東南衛視節目不爽，而一刀刺進新聞自由的心臟，值得嗎？

民進黨政府面對大陸強硬舉動，如斷交、軍演等，總是揚言「報復」，但最後經常對大陸無傷，卻傷了自己人。比如，處理M503航線爭議，政府在春節加班機議題上作梗，給自己人返鄉製造障礙。今年新冠疫情爆發後，對大陸台商苛刻管制，無視小明們滯留大陸，不能返鄉讀書的孤苦，更是令人搖頭無語。

招致大陸民粹更強敵意

再如，政府祭出「反滲透」大棒，對中共毫無殺傷力，反而嚴管西進打拚的台灣人。事實上，最讓獨派牙癢的是中央電視台、新華社等大陸「中央級官媒」，但政府只拿地方級的東南衛視開刀，目前仍有包括東南衛視在內的10餘位大陸中央與地方記者駐台工作。獨派立委硬找地方級記者麻煩，只是「捏軟柿子」。

其次，民進黨政府對2位東南衛視記者的動作，不過是「小鼻子小眼睛」的伎倆，觀感極差。正如蘇貞昌所說，這2位記者只是證件到期不獲延期而已，算不上「驅離」或「遣返」，更沒有做出任何實質意義的「罰則」，但蘇貞昌硬要加上「剛好而已」這句話，故意點燃反中民粹，只會招致大陸民粹更濃烈的敵意。

北京如何評估蔡政府的動作？當然會將其與近期《港區國安法》生效、中美關係緊張的背景聯繫起來。近半年裡，美國政府正式啟動《外國代理人登記法》將大陸駐美官媒從嚴列管，北京也相對終止或作廢美媒駐華記者證件，一來一往交手激烈。就在這時民進黨政府突然來這一齣，北京當然會認為這是百分之百在配合美國的「反中統一戰線」。北京剛剛用《港區國安法》收拾香港，下一步會如何對應台灣？國安高層要想清楚可能的風險。

東南衛視的涉台、兩岸新聞報導，在大陸對台媒體界算是「鴿派」。根據世新傳播管理系教授馮建三編輯《傳播、文化與政治》書中韋旖然的論文，比較東南衛視與中央電視台對2012與2016年大選的報導，東南衛視提供的資訊較多些，也「相對淡化反獨促統」的意向，為觀眾提供了更豐富的「選舉生態實質與政治知識」，對台灣政治、社會生態的呈現角度也較北京官媒更多元。綠營立委製造風潮驅離東南衛視記者，完全選錯了對象。

更何況，東南衛視借用台灣本地電視台場地邀訪台灣嘉賓，並不算採訪，節目在大陸播出，又關台灣何事。歸根結柢還是因為東南衛視連線的台灣嘉賓以藍營為主，發表不利民進黨的言論，民進黨以言治罪，何患無辭！

妨礙兩岸新聞交流進程

當然，綠營可以理直氣壯地說，只要大陸引導台灣嘉賓發表對政府不利言論，就算是「統戰滲透」、都算做「敵對行為」。那好，我們看看綠營媒體三立，再看看民進黨執政後的中央社，這些媒體同行在大陸都有駐點，難道這些駐陸記者都在為中共歌功頌德嗎？恰恰相反，一些台灣媒體對大陸的偏頗、批評報導滿天飛，也並未影響他們在大陸的駐點資格。假如大陸真的要以「對等措施」作為報復，那綠營口中「客觀的中國新聞」要上哪裡去找第一手的消息和素材呢？

大陸「言論自由」的紅線遠遠高於台灣，台灣的恐共反中心態也讓大陸媒體難以在台落地，但不應妨礙兩岸新聞交流的進程。從30年前徐璐、李永得訪問大陸打破兩岸堅冰開始，兩岸政治關係起起伏伏，官方對話時斷時續，唯有新聞人與媒體始終堅守在前線，風雨無畏地扮演著兩岸社會溝通的角色。

最令人啞然失笑的是，當年突破國民黨政府禁令，赴大陸採訪國家主席楊尚昆的李永得，如今卻成了破壞兩岸新聞交流的打手。一個開啟大歷史的人，到頭來竟成歷史的終結者，這樣的人、這樣的政府，怎一個「蠢」字了得？