在當時也算大名鼎鼎。而李白才四十出頭，做為後生晚輩，趕緊拜見。然後就把自己的詩作拿出來，向賀知章討教。他拿出的是哪首詩呢？據說是《蜀道難》。賀知章一看，「噫吁戲，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！蠶叢及魚鳧，開國何茫然。爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙。」連連驚呼，說，能寫出這樣的詩，哪裡是凡人，你肯定是天上的謫仙人！從此，謫仙人就成了李白的專稱。

心高氣傲 書劍兩蹉跎

第四個傳奇是性格奇。李白是什麼樣的性格呢？第一是慷慨。李白年輕的時候漫遊揚州，不到一年，散金三十餘萬。這三十餘萬錢做什麼了？「有落魄公子，悉接濟之」，都拿去扶危濟困了。當然，慷慨不光指樂善好施，還指意氣昂揚。《舊唐書．李白傳》講，李白可不是個手無縛雞之力的文弱書生，他「喜縱橫術，擊劍，為任俠」。李白自己寫的《俠客行》說得好：「十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名。」這樣意態縱橫的俠客，既是李白心目中的英雄，恐怕也是李白的自我寫照。李白性格的第二個特點是浪漫。他總想當神仙。怎樣才能當神仙呢？那就學道吧！遍訪名山大川，修道、煉丹樣樣不少，雖然沒能真的當上神仙，但是，仙風道骨可修煉出來了。李白性格的第三個特點是自負。自負到什麼程度呢？李白自己說得好：「若日試萬言，倚馬可待。」對自己的文學才華自負也罷了，李白更自負的是他的政治能量。他一直覺得自己有王佐之才。只要給他一個機會，他也能成為管仲、樂毅、姜太公一流的人物。因為對自己的才華自負，李白當然希望能有一個施展的機會。怎樣才能施展才華呢？這樣的一個奇人不願意走尋常路。讓他規規矩矩地參加科舉考試，然後一步一個腳印往上走，李白可沒有這個耐心。他想「一鳴驚人，一飛沖天」。怎樣才能一鳴驚人呢？李白走的是一條所謂「干謁」的道路。就是找大人物推薦，直接登上官位。可是，李白心高氣傲，求人也就不肯低聲下氣。有一次，他想請一個姓裴的長史推薦工作，就寫了一封《上安州裴長史書》。在信的最後，李白說，如果這個裴長史不理他，他就「西入秦海，一觀國風。永辭君侯，黃鵠舉矣。何王公大人之門，不可以彈長劍乎？」這哪裡是求人，分明是要脅。可想而知，這樣求人，成功的機率不大。所以，直到四十歲，李白雖然名氣愈來愈大，但是要論實現理想，那還是書劍兩蹉跎，都沒有發揮的餘地。

中國古代文人都有學而優則仕的心理，才華出奇的李白更不例外，他也想把自己的文學成就轉化為政治資本，實現輔佐帝王、安定天下的政治理想。李白不愧是奇才，他做官也不走尋常路，那麼李白究竟是如何登上唐朝政治舞臺的呢？

拿出金龜抵酒錢

天寶元年（七四二年），唐玄宗的求賢詔一頒下來，李白的人生終於出現重大轉機。在眾多知己的推薦下，唐玄宗下詔，要在金鑾殿接見李白。誰推薦的呢？三方面的力量：第一，道士吳筠；第二，唐玄宗的妹妹玉真公主；第三，大詩人賀知章。這三個人為什麼要推薦李白呢？先說吳筠。吳筠是李白的好朋友，也是個著名的道士。唐玄宗晚年之後崇尚道教，所以，就召吳筠到長安見面。剛好當時吳筠正和李白一起在剡中隱居，也不能拋下朋友自己走，於是，就把李白帶到長安來，想把他推薦給皇帝。

那玉真公主又是怎麼回事呢？玉真公主可是個了不得的人物。她是唐玄宗的妹妹，當年玄宗的父親睿宗不是好道嗎？就讓女兒當了女道士。到這時候，道齡已經三十多年了，級別很高。在道教界級別高也就罷了，玉真公主在皇室中級別也很高。當時玄宗活著的兄弟姊妹只剩下她一個，玄宗對她百般呵護、言聽計從。正因為有這樣的皇室背景，所以，玉真公主跟一般道士可不一樣，她社交特別活躍，和宗教界、政界及文藝界名流都過從甚密，儼然是沙龍女主人。那她為什麼推薦李白呢？她和李白之間可算是未曾見面而神交已久的典型。李白不是到處找人寫推薦信嗎？十多年前他第一次到長安的時候就找過玉真公主，還給玉真公主寫過詩，恭維她以後能當神仙。可惜那次玉真公主正在雲遊四方，沒能見李白一面。這次李白又到長安，當然也不會忘記再次拜見玉真公主。兩個人有共同的修道愛好，李白的詩又寫得那麼漂亮，玉真公主能不向上推薦嗎？

再看賀知章。賀知章為什麼要推薦他呢？我們剛才講過，李白一到長安，就在紫極宮巧遇賀知章。兩個人談起詩來，真是愈談愈投機，馬上成忘年交。賀知章也是個豪爽的人，既然成了知己，怎麼能不喝酒呢？於是他就拉著李白進了一個小酒館。酒逢知己千杯少，一杯一杯復一杯，喝到人家酒館都關門了，該埋單了。兩個人爭著付帳，結果一看，誰也沒帶錢。這怎麼辦呢？賀知章把身上帶的金龜拿出來抵酒錢。金龜是什麼東西呢？那是唐朝三品以上官員才有資格佩戴的一種裝飾品，是身分的象徵。賀知章能拿出金龜來，說明他的身分不一般。他到底是什麼身分呢？賀知章也是集賢院學士出身，當時是祕書監，三品大員，素來為玄宗所敬重。想要推薦一個知己，又有何難。

有了這樣三個重量級人物的推薦，唐玄宗對李白非常感興趣，馬上下詔，要接見李白了。皇帝親自接見，這是千載一遇的美事，李白激動得都發狂了。他到長安之前曾經賦詩一首：「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人！」這一回，真是要一飛沖天了。李白對見玄宗一事充滿期望，唐玄宗也表現得求賢若渴。李白的族叔李陽冰在《李翰林草堂集序》裡講，玄宗對李白「降輦步迎，如見綺皓；以七寶床賜食，御手調羹以飯之」。而且還對他說：「卿是布衣，名為朕知。非素蓄道義，何以及此？」接見完了，馬上降旨，讓李白待詔翰林。後世稱李白為李翰林，就是從這來的。這一年，李白四十二歲，正是人生最美好的年華。那麼，李白輔佐帝王、安定天下的理想是否能夠實現呢？（待續）