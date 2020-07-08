無色覺醒》賴岳謙：美軍在台畫面曝光！美台聯合演訓目的？(圖/The 1st Special Forces Group，片名「Relentless – Professional – Excellence 」（Facebook)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第669集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美軍在台畫面曝光！美台聯合演訓目的？」

美軍第一特戰部隊（The 1st Special Forces Group）之前公布了軍演宣傳影片，最令外界關注的是，片中出現了美軍在台灣聯合演訓的十秒畫面。國防部對此更是罕見證實，在這個中美印太戰略角力時刻，或南海主權或兩岸關係問題等，為這樣帶有政治目的之軍事演訓或演習行動，其是否有區域部署和任務執行等更深一層的含意。

美軍第一特戰部隊所公布「Relentless-Professional-Excellence」（不懈-專業-卓越）部隊形象片，為美軍部隊協助友邦軍事訓練的國際宣傳，置頂於官方網站與社群，片中直升機有中華民國陸軍與國徽圖樣在片中出現，顯示美軍當時任務位置在台灣。這是代號「Balance Tamper」的美台特戰部隊互動協訓，由美國陸軍第一特戰總隊派遣所轄ODA特戰分隊，依據雙方任務需求執行，來台灣實施共同軍事行動演訓。

從美軍高調公布聯合軍演畫面，顯示美台敏感的軍事合作已不再是秘密。但其實美台合作早已形之多年。一直以來美軍其實就在協助訓練國軍，許多優秀官校學生畢業後，便會被安排前往美國西點軍校（The United States Military Academy at West Point）就讀，藉此來培養中高階層的將領，如今高調的行為，更是向外界說明，美台軍事合作已從高階將領等級向下延伸，從高階將領延伸至作戰單位，兩軍合作較以往更為緊密。

美軍此次政治宣示意圖，除了讓台灣民眾「知道」美軍就在你身外，更或是警示大陸不要輕舉妄動。近期美軍在南海地區動作頻頻，為因應大陸解放軍在南海一連五天的軍事演習，美軍也不甘示弱派出兩艘航母與四艘隨行軍艦駛入南海，與大陸在南海一帶「叫板」意味濃厚。

南海局勢暗潮洶湧，東南亞各國紛紛宣示南海島礁的主權，爭議問題也引發南海的緊張。回顧歷史，1945年日本宣布無條件投降，二戰結束，中華民國在美軍的協助下，履行日本放棄二戰期間非法佔領島嶼的承諾，此舉更是獲得國際承認，「美濟礁」的名稱也是由此而來，歷史事實，狡賴不得。

南海問題近年為中美角力的戰略焦點，如今國防部一改以往低調的行事作風，大方證實美台軍事協訓合作，直踩大陸紅線的行為，無疑使中美戰略互信降至更低。中美大國在南海的軍事博奕，台灣如果持續誤判形勢，必定會將台灣推上風口浪尖。台海未來的是要和平或是戰爭，仍需要執政者再三思考。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！